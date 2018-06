Serena Williams-Maria Şarapova LIVE VIDEO Roland Garros. Serena s-a RETRAS! Vom reveni cu detalii...

Serena Williams şi Maria Şarapova se întâlnesc azi, după ora 16.30, LIVE la Roland Garros, în optimile de finală.

Veste de ultimă oră: Serena Williams s-a retras. Vom reveni cu detalii...

UPDATE 16.30: Serena Williams s-a retras de la Roland Garros

Înainte de acest meci, jurnaliştii au adus aminte că între Maria Şarapova şi Serena Williams există o rivalitate şi în afara terenului. Motivul? Cartea scrisă de rusoaică.

"Cred că Serena m-a urât pentru că eu am fost puştoaica slabă care a învins-o contrar tuturor aşteptărilor, la Wimbledon. Cred că m-a urât pentru că a crezut că i-am luat ceva ce îi aparţinea şi pentru că am văzut-o în momentul în care se afla cel mai jos. Dar, cel mai mult, cred că m-a urât pentru că am auzit-o plângând. Nu m-a iertat niciodată pentru asta. Erau suspine guturale, genul care te lasă fără aer şi care te sperie. Nu se mai oprea. Am ieşit repede de acolo, dar ea ştia că am fost acolo", a povestit Şarapova în cartea ei autobiografică.

Serena Williams a reacţionat şi a spus că această carte e mai mult despre ea, şi mai puţin despre Şarapova.

"Cred că fanii erau entuziaşti şi îşi doreau să afle mai multe despre ea. Dar cartea e mai mult despre mine. Sincer, am fost surprinsă. Nu mă aşteptam să citesc o carte despre mine. Eu nu am sentimente negative faţă de ea. Doar că am fost dezamagită pentru că a scris din auzite despre mine", a spus Serena Williams.