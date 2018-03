Semne care îţi arată că ai în casă spiritul unui om mort: Mare atenţie!

Adevărul despre fantome. Îţi va schimba modul în care priveşti lumea din jurul tău!

Considerate fenomene paranormale, intamplarile despre fantome ridica numeroase semne de intrebare. Unii oameni cred ca exista posibilitatea ca spiritele sa stea in preajma noastra, in timp ce altele considera ca este vorba doar despre povesti menite sa inspaimante lumea. Tu crezi ca exista fantome?

Iata 10 semne care iti vor schimba perceptia asupra a ceea ce se intampla in jurul tau!

Desi nu multe persoane cred ca exista fantome, specialistii in domeniu incearca sa ne avertizeze in legatura cu diferite intamplari bizare. Asa ca nu ar trebui sa tratezi cu indiferenta anumite semne care iti pot indica ca un spirit incearca sa ia legatura cu tine. Poate ca el vrea sa te avertizeze ca esti in pericol ori, dimpotriva, sa isi apere teritoriul in care bantuie.

1. Simti deseori ca nu esti singura intr-o incapere. Daca ti s-a intamplat sa mai simti o prezenta in apropierea ta, cu siguranta ai intrat in campul energetic al unui spirit. In functie de senzatia pe care ai avut-o in acel moment, el are intentii bune ori nu.

2. Simti brusc ca iti este frig intr-o camera in care te simteai bine. Acum un minut te simteai confortabil, iar acum simti ca a trecut un curent de aer rece pe langa tine, desi nu exista o explicatie clara pentru acest lucru.

3. Pana de curent inexplicabila. Fantomele sunt des asociate cu problemele de energie electrica dintr-o locuita. Astfel de intamplari ridica semne de intrebare, in special atunci cand specialistii nu gasesc o explicatie clara pentru aceste fenomene.

4. Animalele de companie se comporta ciudat. Animalele simt imediat prezenta unui spirit in preajma lor. Nu ar trebui sa te mai intrebi daca exista fantome atunci cand ele privesc in gol ori se agita in prejma a ceva ce pare invizibil, ci sa iei lucrurile in serios. Unele isi ies din minti, altele par sa isi fi gasit o noua preocupare interesanta, in functie de intentiile si de energia (pozitiva ori negativa) pe care o are spiritul respectiv.

5. Auzi ciocanituri, dar nu vezi niciun musafir. Cercetatorii spun ca astfel de semne demonstreaza ca spiritul din preajma incearca sa ia legatura cu tine. Fie incearca se te avetizeze de ceea ce ti s-ar putea intampla, fie incearca sa isi rezolve o problema din perioada in care traia.

6. Ti se pare ca iti auzi numele, insa nu este nimeni in zona. Daca ti s-a intamplat in ultima perioada sa auzi ca te-a strigat cineva, ar trebui sa iei in calcul ca exista fantome. Persoanele dragi decedate incearca sa ia cumva legatura cu tine.

7. Usile se deschid si se inchid singure. Multi cercetatori care investigheaza fenomenele paranormale au ajuns la concluzia ca acesta este unul dintre cele mai intalnite semne care demonstreaza ca exista fantome intr-o casa.

8. Miros ciudat in incapere. Desi aerisesti casa zilnic, totusi nu poti sa scapi de un anumit miros. Daca el iti amiteste de o persoana draga care a murit, s-ar putea ca spiritul ei sa fie mai aproape de tine decat iti inchipui. Nu te speria, poate doar incearca sa te protejeze ori nu se poate desparti de tine.

9. Simti ca cineva te atinge usor. Nu este nimeni langa tine, insa tu simti ca te mangaie cineva pe brat ori pe par? Daca simti des aceasta senzatie, ar trebui sa iei in considerare ca ai un spirit in preajma ta care incearca sa intre in contact cu tine.

10. Detectezi o aparitie. Fie ca observi o umbra ciudata intr-o fotografie, fie ca reusesti sa vezi cu coada ochiului o silueta stranie, ar trebui sa iti pui intrebari daca existenta fantomelor chiar este un mit.

Ai observat aceste semne care, in opinia specialistilor, demonstreaza ca exista fantome sau ai auzit astfel de intamplari? Crezi ca sunt doar coincidente ori totul indica prezenta unui spirit in apropiere?