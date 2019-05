Secții de votare 26 mai 2019: Află unde poți să votezi la europarlamentare și referendum

Sectii de votare 26 mai 2019

Secții de votare 26 mai 2019. Află unde poți să votezi la europarlamentare 2019 și referendum 2019!

Secții de votare 26 mai 2019. VERIFICĂ ONLINE AICI, secția la care ești arondat pentru a vota la EUROPARLAMENTARE 2019 + REFERENDUM. Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și Referendumul naţional au loc simultan, în data de 26 mai 2019, între orele 7:00 – 21:00.

Cetatenii care in ziua alegerilor europarlamentare, duminica 26 mai, se afla in alta localitate decat cea in care au domiciliul vor vota la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara. Bucurestenii care au domiciliul intr-un sector nu pot vota insa in alt sector, regula votului la orice sectie de votare aplicandu-se doar atunci cand te afli in alta localitate, conform legislației în vigoare.

Atât pentru alegerilor europarlamentare, cât și pentru referendum, alegătorii votează în aceleaşi secţii de votare și în același interval de timp, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea «VOTAT», dar pe buletine de vot separate. Prezenţa la vot este consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.

Secții de votare 26 mai 2019.Unde poți să votezi în străinătate?

Secții de votare 26 mai 2019. La acest scrutin, sunt organizate un număr record de secţii de votare, arată Ministerul Afacerilor Externe, prin comparaţie cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European - 2014, 2009 - când au fost deschise 190 de secţii.

Cele mai multe secţii de votare pentru europarlamentare sunt în Italia - 76, dintre care 5 la Roma. În Spania vor fi deschise 50 de secţii de votare, în timp ce în Germania vor fi 25.

HARTA secțiilor de votare din străinătate publicată de MAE

Dreptul de vot se exercită în baza unui act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).

Secții de votare 26 mai 2019. IMPORTANT! Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români aflați în străinătate sau de cetățenii români domiciliați în străinătate.

Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secții de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităților străine, secții de votare și în afara secțiilor de votare menționate mai sus.

Documentele pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar, cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar. Nu se poate vota cu titlul de călătorie.

Secții de votare diaspora europarlamentare 2019 Italia

Secții de votare 26 mai 2019. În Italia sunt organizate 76 de secții de votare:

144 Italia Roma 1 Ambasadă Via Nicolò Tartaglia n. 36, 00197 Roma 145 Italia Roma 2 Secție Consulară Viale Libano n. 40, 00144 Roma 146 Italia Roma 3 Secție Consulară Viale Libano n. 40, 00144 Roma 147 Italia Roma 4 Institut Cultural Român Piazza Jose de San Martin n. 1, 00197 Roma 148 Italia Roma 5 Institut Cultural Român Piazza Jose de San Martin n. 1, 00197 Roma 149 Italia Ladispoli altele Via Yvon De Begnac, 00055 150 Italia Napoli altele Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, 80133 Napoli 151 Italia Olbia altele Via Dante, N.1, 07026 Olbia 152 Italia Perugia altele Via A. Diaz, N. 150, 06128 Perugia 153 Italia Pescara altele Via Rio Sparto, 80, 65129 Pescara - Centro Polivalente Mons. Gustavo Britti 154 Italia Terni altele Piazza San Giovanni Paolo II, N. 1 05100, Terni 155 Italia Viterbo altele Piazza Dei Caduti N. 19, 01100 Viterbo 156 Italia Trieste Consulat General Via Udine, 11 157 Italia Venetia Institut Cultural Român Cannaregio, 2214 158 Italia Udine altele Via Veneto, 164 159 Italia Pordenone altele Piazza della Motta, 4/c 160 Italia Treviso altele Via Terraglio, 140 161 Italia Padova altele Via Guasti, 12/c 162 Italia Vicenza altele Viale della Pace, 89 163 Italia Verona altele Via Brunelleschi, 12 164 Italia Valeggio sul Mincio altele Località San Graziano, viale Papa Giovanni XXIII, 8 165 Italia Bari Consulat General via Bruno Zaccaro no.17-19, CP. 70126 166 Italia Foggia altele Via Ugo la Malfa Nr.8, CP. 71122

167 Italia Lecce altele Viale della Repubblica nr.16B, CP.73100 168 Italia Taranto altele Via Venezia N. 50, CP. 74121 169 Italia Cosenza altele Scuola Media Fausto Gullo, via Popilia snc.,CP. 87100 170 Italia Reggio Calabria altele Centro civico Ravagnese, Via Ravagnese Superiore snc. CP.89131 171 Italia Crotone altele Scuola Media “Vittorio Alfieri” Via Cutro Nr. 102. CP.88900 172 Italia Catanzaro altele Scuola Ipsia G.Ferraris Via Conti di Loritello, Nr.17, 88100 173 Italia Potenza altele Scuola Media “Luigi La Vista” Via. Enrico Toti Nr.1 CP.85100 174 Italia Campobasso altele “Terzo Spazio” ex Scuola CEP Nord Via Eugenio Cirese Snc. CP.86100 175 Italia Bologna 1 Consulat General Via Guelfa nr. 9 176 Italia Bologna 2 Consulat General Via Guelfa nr. 9 177 Italia Piacenza altele str. Taverna nr. 39 178 Italia Parma altele Via Monte Santo nr. 1 179 Italia Ravenna altele Piazza Medaglie d'Oro n°4 - 48122 180 Italia Rimini altele Via XXIII Settembre n.124 181 Italia Ancona altele Str.Scrima, nr. 19 182 Italia Prato altele Circoscrizione Sud (parter) - Via delle Badie, n. 130 183 Italia Arezzo altele Piazza San Domenico nr. 5 184 Italia Grosseto altele Via Gaspere Gozzi nr. 24 185 Italia Siena altele Via Tolomei nr 5 186 Italia Pisa altele Largo Francesco Petrarca 3 187 Italia Modena altele Via Viterbo nr. 80 188 Italia Catania Consulat via Misterbianco, nr. 1 Catania 189 Italia Palermo altele Piazza Giulio Cesare, nr. 52 190 Italia Vittoria altele Via Giovanni Verga, nr. 4 191 Italia Milano 1 Consulat General Via Gignese, no.2, CAP 20148, Milano 192 Italia Milano 2 Consulat General Via Gignese, no.2, CAP 20148, Milano 193 Italia Brescia altele Via Villa Glori n.13 - 25126 Brescia (BS) 194 Italia Pavia altele Corso Giuseppe Garibaldi 69, 27100 Pavia PV 195 Italia Bergamo altele Largo Guglielmo Rontgen 3/4, 24128 Bergamo (Bg) 196 Italia Monza altele Via D'Annunzio 35, Monza

197 Italia Cremona altele Via del Vecchio Passeggio 1, Cremona 198 Italia Trento altele Via Lunelli 4, Trento 199 Italia Mantova altele Viale Europa 31, Mantova 200 Italia Lodi altele Via Paolo Gorini 21 - 26900 Lodi (LO) 201 Italia Como altele Via Grandi 21, Como 202 Italia Varese altele Via Cairoli 4, Varese 203 Italia Torino 1 Consulat General Via Ancona nr. 7, parter 204 Italia Torino 2 Consulat General Via Ancona nr. 7, subsol 205 Italia Torino 3 Consulat General Via Ancona 7, etaj 1 206 Italia Moncalieri altele Centro Polifunzionale "Don Pier Giorgio Ferrero",Via Santa Maria, 27 bis, Moncalieri 207 Italia Chieri altele Via Palazzo di Città nr. 10, 10023 Chieri 208 Italia Ivrea altele Via Cardinal Fietta nr.5, etaj 1, Ivrea 209 Italia Alessandria altele Via Wagner nr. 38/D (ex- Circoscrizione Europista) 210 Italia Asti altele Piazza Roma nr. 8 211 Italia Novara altele Via Monte San Gabriele, nr. 50/C 212 Italia Verbania altele Pallazzo Flaim , Piazzale Flaim Mario 213 Italia Vercelli altele Via Achille Giovanni Cagna nr. 8 214 Italia Cuneo altele Via Leutrum, nr.7 215 Italia Alba altele Via Accademia, nr.6 (Via Vittorio Emanuele nr. 19), parter 216 Italia Genova altele Via Casa Regis nr. 50, etaj 4, 16129 Genova 217 Italia Sanremo altele Scuola Media Giovanni Pascoli, Corso Cavallotti nr. 92 218 Italia La Spezia altele Centro Civico Nord in Largo Vivaldi 219 Italia Aosta altele Hotel des Etats, Piazza Chanouz nr.8, parter

Secții de votare diaspora europarlamentare 2019 Spania

Secții de votare 26 mai 2019. În Spania sunt 50 de secții de votare:

335 Spania Zaragoza 1 Consulat Calle Camino de Las Torres nr. 24, 50008 Zaragoza 336 Spania Zaragoza 2 Consulat Calle Camino de Las Torres nr. 24, 50008 Zaragoza 337 Spania Barcelona Consulat General Gran Vía Carlos III, 94 Torre Oeste, Entresuelo, 08028 Barcelona 338 Spania Lleida altele Avinguda Blondel 22, 25002, Lleida 339 Spania Girona altele Plaça Miquel Santaló i Pavor, 1, 17002 Girona 340 Spania Tarragona altele Avenida Roma 8, Tarragona, 43005 341 Spania Palma de Mallorca altele Paseo Maritimo, 11, 07014 Palma de Mallorca 342 Spania Madrid 1 Ambasadă Avda. Alfonso XIII nr. 157, 28016 Madrid 343 Spania Madrid 2 Secție consulară Avda. de la Albufera, nr. 319, 28031, Madrid 344 Spania Madrid 3 Secție consulară Avda. de la Albufera, nr. 319, 28031, Madrid 345 Spania Madrid 4 Institut Cultural Român Plaza del Cordón, nr. 1, bajo dcha., 28005 Madrid 346 Spania Coslada altele Centro Multifuncional "La Rambla", Avda. de los Principes de España 20, 28823 Coslada

347 Spania Alcalá de Henares altele Junta Municipal del Distrito II, Avda. Reyes Católicos 9, 28803 Alcalá de Henares 348 Spania Torrejón de Ardoz altele Paseo de la Estación 2, 28850 Torrejón de Ardoz 349 Spania Arganda del Rey altele Hotel Sercotel AB Arganda, Avda. de Madrid 47, 28500 Arganda del Rey 350 Spania Móstoles altele Centro de Participación Ciudadana, C/ San Antonio 2, 28931 Móstoles 351 Spania Fuenlabrada altele Centro Cívico "La Serna", Avda. de las Comarcas 2, 28941 Fuenlabrada 352 Spania Guadalajara altele Centro Social Municipal, Avda. Venezuela 7, 19005 Guadalajara 353 Spania Telde (Las Palmas) Altele Calle Alférez Quintana Suárez nr. 18, 35200 Telde, Las Palmas 354 Spania Adeje (Tenerife) altele Casa de la Juventud, Avda. de los Vientos, s/n, 38670 Adeje 355 Spania Ciudad Real Consulat Calle Mata, no. 37 13004 Ciudad Real 356 Spania Cuenca altele Calle Pedro Almodovar s/n 16003 Cuenca, provincia Cuenca 357 Spania Tarancón altele Plaza Constitución 1, 16400 Tarancón, provincia Cuenca 358 Spania Tomelloso altele Antigua Estación de Ferrocarril de Tomelloso, Calle Estación 90, 13700 Tomelloso, provincia Ciudad Real 359 Spania Toledo altele Centro Cívico de Palomarejos, Plaza de Aquisgrán, s/n, 45005 Toledo 360 Spania Albacete altele Centro Social, Calle Alcalde Conangla nr 7, 02006 Albacete 361 Spania Almeria Consulat Carretera Huercal de Almeria, 46, 04009, Almeria 362 Spania Roquetas de Mar altele Calle Victor Palomo, nr.1, CP.04740, Roquetas de Mar 363 Spania Motril altele Edificio Veralles, Calle Galicia, bajo 1, CP 18600, Motril 364 Spania Murcia altele Edificio Paraninfo, avenida de los Rectores, Nr.3, CP.30100, Murcia 365 Spania Sevilla Consulat General Avenida Manuel Siurot 30, 41013 Sevilla 366 Spania Lepe altele c/Miguel Rodriguez s/n Edificio Casa de la Cultura Paseo Grande

21440 Lepe 367 Spania Palos de la Frontera altele Plaza de Toros, 21810 Palos de la Frontera, Huelva 368 Spania Malaga altele Centro Ciudadano La Virreina Etaj 2, Camino de la Virreina nr.7, 29011 Malaga 369 Spania Almendralejo altele Parque Ramon y Cajal, 06200 Almendralejo (Badajoz) 370 Spania Bilbao 1 Consulat General Plaza Circular 4, 48001, Bilbao 371 Spania Bilbao 2 Consulat General Plaza Circular 4, 48001, Bilbao 372 Spania Logrono 1 altele Calle Duques de Nájera, 19, 26002 Logroño, La Rioja 373 Spania Logrono 2 altele Calle Duques de Nájera, 19, 26002 Logroño, La Rioja 374 Spania Pamplona altele C/ General Chinchilla, nr. 4 31002 Pamplona 375 Spania Gijon altele Ctra. De Somio, 652, 33203 Gijón, Asturias 376 Spania Santiago de Compostela altele Pazo de Raxoi, s/n, 15701 Santiago de Compostela 377 Spania Burgos altele Real Monasterio de San Augustín, C/ Madrid 24, 09002 Burgos 378 Spania Santander altele Plaza Velarde, 5, 39001 Santander, Cantabria 379 Spania Alicante altele Calle Labradores, nr. 6, 03002 Alicante 380 Spania Benidorm altele Av. L'Aigüera, s/n, 03501 Benidorm 381 Spania Castellon de Plana Consulat Avenida Valencia, nr. 144 (esquina con Rambla de la Viuda), 12006 Castellon de la Plana 382 Spania Peniscola altele Avda. Akra Leuke s/n, et. 1, CP 12598 Peñíscola 383 Spania Valencia altele Carrer de Francesc Tàrrega, nr.7, 46009 València 384 Spania Gandia altele Plaza Rei en Jaume, nr. 6, 46701 Gandia

Secții de votare diaspora europarlamentare 2019 Italia Marea Britanie

Secții de votare 26 mai 2019. În Marea Britanie sunt 29 de secții de votare:

294 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra 1 Institut Cultural Român 1 Belgrave Square, SW1X 8PH 295 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra 2 Secție consulară 344 Kensington High Street, W14 8 NS 296 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra/Brent altele My Romania Community Newman Catholic College, Harlesden Road,Willesden, NW10 3RN 297 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra/Stratford altele Old Town Hall Stratford 29 The Broadway London E15 4BQ 298 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra/Harrow altele Harrow Council, Civic Centre, Station Road, HA1 2XY 299 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra/Battersea altele The Greek Orthodox Parish of St Nektarios, 19 Wycliffe Road, London, SW11 5QR 300 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra/Barking altele Barking Enterprise Centres, Conference Room, Ground Floor, 50 Cambridge Road, Barking, Essex, IG11 8FG 301 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra/Slough altele Langley College, Station Road, Langley, SL3 8BY 302 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Plymouth altele Suzanne Sparrow School, 72-74 North Road East Plymouth Devon PL4 6AL

303 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Portsmouth altele St Cuthbert's Centre, Hayling Avenue, Portsmouth PO3 6GA 304 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Bristol altele 1 Redland Park, Bristol BS6 6SA 305 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Luton altele University of Bedfordshire University Square, Luton LU1 3JU 306 Regatul Un

Secții de votare diaspora europarlamentare 2019 Germania

Secții de votare 26 mai 2019. În Germania sunt 25 de secții de votare:

Germania Stuttgart 1 Consulat General Hauptstätter Str. 70, 70178 Stuttgart

Germania Stuttgart 2 Consulat General Hauptstätter Str. 70, 70178 Stuttgart

Germania Karlsruhe altele VfB 05 Knielingen, Frauenhäusleweg 1a, 76187 Karlsruhe

105 Germania Ulm altele Kepler-Gymnasium, Karl-SchefoldStraße 16, 89073 Ulm

Germania Freiburg im Breisgau altele Uhlandstraße 7, 79102 Freiburg im

Breisgau

Germania München 1 Consulat General Richard-Strauss-Strasse 149, 81679

München

Germania München 2 Consulat General Richard-Strauss-Strasse 149, 81679

München

Germania Nürnberg 1 altele Fürther Straße 166-168, 90429 Nürnberg

Germania Nürnberg 2 altele Fürther Straße 166-168, 90429 Nürnberg

Germania Würzburg altele Barbarastr. 44, 97074 Würzburg

Germania Regensburg altele Refektorium Galerie Sankt Klara,

Kapuzinergasse 11, Regensburg 93047

Germania Ingolstadt altele Auf der Schanz 28, 85049 Ingolstadt

Germania Augsburg altele Don Bosco Platz nr. 3, Augsburg

86161

Germania Berlin 1 Ambasadă Dorotheenstrasse 62-66, 10117,

Berlin

Germania Berlin 2 Ambasadă Dorotheenstrasse 62-66, 10117,

Berlin

Germania Hamburg altele Michaelisstraße 42, 20459 Hamburg

Germania Leipzig altele Markgrafenstrasse 2, 04109

Germania Wolfsburg altele Hauptstraße 41, 38446 Wolfsburg

Germania Bonn 1 Consulat General Legionsweg 14, 53117 Bonn

Germania Bonn 2 Consulat General Legionsweg 14, 53117 Bonn

Germania Köln altele Elisabeth-Breuer-Straße 48, 51065

Köln

Germania Düsseldorf altele Am Schönenkamp 1, 40599 Düsseldorf

Germania Offenbach am Main altele Backstrasse 12A, 63069 Offenbach am Main

Germania Bochum altele Hernerstrasse 97, 44791 Bochum

Germania Neustadt an der Weinstrasse altele Le Quartier Hornbach 19, 67433 Neustadt an der Weinstrasse

Secții de votare diaspora europarlamentare 2019 Franța

Secții de votare 26 mai 2019. În Franța sunt organizate 17 secții de votare:

Franța Lyon Consulat General 29, rue de Bonnel, 69003 Lyon

Franța Strasbourg Consulat General 41 rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg

Franța Marsilia Consulat General 157 Bd Michelet, 13009 Marseille

Franța Nisa altele 7, Avenue Auber, 06000 Nice

Franța Toulouse altele Maison de la citoyenneté 5, rue Paul Meriel 31000 Toulouse

Franța Paris 2 Ambasadă 1, Rue de l'Exposition, 75007

Franța Paris 3 Ambasadă 123, Rue Saint-Dominique, 75007

Franța Paris 4 Ambasadă 123, Rue Saint-Dominique, 75007

Franța Arcueil altele Campanile Paris sud-Porte d'Orléans 73, Avenue Aristide Briand 94110 Arcueil

Franța Pantin altele Le Cheval Noir, 2 avenue Gaston Roussel 93500 Pantin



Franța Le Blanc Mesnil altele 76, rue Victor Hugo, 93150, Le Blanc Mesnil

Franța Trappes altele Salle "Gravaud"-Maison des Familles 21, rue Jean Zay – 78190 Trappes-en Yvelines

Franța Bordeaux altele Hôtel Ibis Styles Gare Saint-Jean salon Médoc, 68-78, Rue de Tauzia, 33800 Bordeaux

Franța Lille altele 299, Boulevard de Leeds 59000

Lille -Chambre de Commerce et de l'Industrie Lille

Franța Nantes altele Salle Mairie de Doulon, 35 boulevard Louis Millet, Nantes

Franța Rennes altele Le Triangle Congres Boulevard de Yougoslavie Bp 90160 35201 Rennes Cedex 2

Secții de votare diaspora europarlamentare 2019 Austria

Secții de votare 26 mai 2019. În Austria se regăsesc 9 secții de votare:

Austria Viena 1 Misiune Permanentă Seilerstatte 17/2/8-9, 1010, Viena

Austria Viena 2 Ambasadă Prinz Eugen-Strasse 60, 1040 Viena

Austria Viena 3 Ambasadă Prinz Eugen-Strasse 60, 1040 Viena

Austria Viena 4 Institut Cultural Român Argentinierstrasse 39, 1040 Viena

Austria Graz altele Mariatroster Strasse 211, 8044 Graz

Austria Klagenfurt altele Bahnhofstrasse 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Austria Salzburg altele Fadingerstrasse 1a, 5020 Salzburg

Austria Linz altele Weißenwolffstraße 17a, 4020 Linz

Austria Innsbruck altele Kirchsteig 8, 6020 Innsbruck

Secții de votare diaspora europarlamentare 2019 Belgia

Secții de votare 26 mai 2019. În Belgia sunt 8 secții de votare pentru români:

Belgia Bruxelles 1 Reprezentanță Permanentă Rue Montoyer 12, 1000 Bruxelles

Belgia Bruxelles 2 Reprezentanță Permanentă Rue Montoyer 12, 1000 Bruxelles

Belgia Bruxelles 3 Institut Cultural Român Rue Gabrielle 107, 1180 UCCLE, Bruxelles

Belgia Bruxelles 4 Ambasadă Rue Gabrielle 105, 1180, Bruxelles

Belgia Bruxelles 5 Secție Consulară Boulevard du Regent 47-48, 1000 Bruxelles

Belgia Bruxelles 6 Secție Consulară Boulevard du Regent 47-48, 1000 Bruxelles

Belgia Liege altele Mont Saint-Martin 9-11, B-4000 Liege

Belgia Antwerp altele Desguinlei 94, 2018 Antwerp

Lista completă a secțiilor de votare și adresele acestora se regăsesc AICI

Lista secţiilor de votare a fost stabilită pe baza propunerilor misiunilor diplomatice ale României, care au ţinut cont de consultările cu comunităţile româneşti din străinătate, de solicitările acestora de organizare a unor secţii noi şi de evaluarea modului în care s-au desfăşurat procesele electorale anterioare în străinătate.

Potrivit legislaţiei în vigoare, arată MAE, în cadrul acestui scrutin, cetăţenii români care sunt înscrişi în listele electorale ale altor state membre ale UE pot să-şi exercite dreptul de vot pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European numai după ce aceştia dau o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia nu şi-au exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin pentru membrii în Parlamentul European din statul membru al UE în ale cărui liste electorale este înscris.

Pentru a îşi exercita dreptul la vot, cetăţenii români trebuie să deţină un act de identitate românesc valabil.

Secții de votare 26 mai 2019. CÂND AU LOC ALEGERILE?

Alegerile se desfășoară duminică, 26 mai 2019, între orele 7:00 – 21:00.

La ora 21:00 președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului secției de vot.

Alegătorii care la ora 21:00 se află în localul secției de vot pot să își exercite dreptul de vot.

Secții de votare 26 mai 2019. UNDE SE POATE VOTA?

Alegătorii votează la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, conform listelor electorale permanente.

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, vor fi aduse la cunoștința publicului de către primarii localităților și Autoritatea Electorală Permanentă.

Cetățeanul care, în ziua alegerilor, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate.

Dreptul de vot se exercită în baza unui act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).

Secții de votare 26 mai 2019. CUM SE VOTEAZĂ ?

Secții de votare 26 mai 2019. La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în scopul asigurării garanțiilor necesare exercitării dreptului de a alege în condiții de legalitate, corectitudine, transparență și securitate, atât de către alegătorii români, cât și de cei din celelalte state ale Uniunii Europene, se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Institutul Naţional de Statistică, asigură implementarea şi operaţionalizarea Sistemului informatic.

La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate și, după caz, documentul care dovedește reședința. Acesta va înscrie codul numeric personal ale alegătorului în sistem.

Secții de votare 26 mai 2019. În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, din secția de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:

a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;

b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;

c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;

d) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;

e) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;

f) alegătorul resortisant se regăsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;

g) alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială.

Secții de votare 26 mai 2019. Candidați europarlamentare 2019

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea "VOTAT" în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează.

Alegătorul care din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secției de votare.

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinul de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și îl introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.

Secții de votare 26 mai 2019. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.

Alegătorul restituie președintelui ștampila cu mențiunea "VOTAT", iar acesta o aplică pe actul de identitate, menționând și data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea "VOTAT" și data scrutinului.

În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate semna în lista electorală, președintele face o mențiune în lista electorală, confirmată prin semnătura sa și a încă unui membru al biroului electoral.

Președintele poate să ia măsuri ca staționarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

Secții de votare 26 mai 2019. Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării - ștampilă cu mențiunea "VOTAT" și buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.

În ziua votării, între orele 7,00-21,00 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Ordinea partidelor pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți.

Iată cum va arăta buletinul de vot!