Românii se încaieră pe pagina de Facebook a lui Netanyahu. Dragnea și Dăncilă, țintele principale

Pagina de Facebook a premierului israelian Benjamin Netanyhu a deveni scena unor dispute între români, pe tema lui Liviu Dragnea și a vizitei sale la Tel Aviv. Tiparul e foarte clar. Fiecărei critici exprimate pe Facebook îi răspunde, rapid, un admirator al PSD.

Benjamin Netanyhu i-a primit la Tel Aviv pe premierul României, Viorica Dăncilă, și pe președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, alături de ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu. Vizita a declanșat un conflict între instituții în România, care a culminat cu decizia președintelui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Dăncilă.

Scandalul politic s-a mutat apoi pe paginile de socializare ale lui Netanyahu, Facebook și Twitter. Premierul israelian a fost atacat de românii furioși, foarte critici la adresa lui Liviu Dragnea.

”Draga Netanyahu, te rog tine l acolo ,ia l de nevastă,fă ce vrei cu el, dar nu l mai lăsa să plece.Face rău romanilor și României. Aaa și blondei da I o mătură, un mop sa vezi ce treaba face..Shalom”, a scris un utilizator Facebook la postarea pe tema întâlnirii cu Dragnea”, a scris un utilizator.

”Sa va intre bine in cap ! Dragnea e viitorul presedinte a Romanilor ! Asta chiar daca unora ,foarte putini se pare nu le convine !”, a răspuns un altul imediat, dovadă că admiratorii lui Dragnea sunt foarte atenți aunci când favoritul lor este atacat.

”dragnea fled to Israel to avoid being in court, where he has a ongoing trial for stealing votes.

dăncila, the puppet prime minister has no clue of any foreign language, which, for a prime minister, says a lot.

Shalom”, a scris un alt comentator, cu referire la problemele din justiție ale șefului PSD.

”Te rog sa nu mai faci un deserviciu Romaniei!”, a răspuns arăți un alt admirator al lui Dragnea.

”Nice work, Mr. Netanyahu! You just met the most despised politician in Romania and one of the most corrupt politicians in Romania in the past 25 years. He is a well-known thief around here, so check your pockets and he is very good at lying, so I wouldn't count too much on what he says. He only has one conviction so far, but more will come, including one for stealing 20 million euro from EU funds, and one for stealing an island (true story), so if you plan to return the visit, make it quick, or it will be a jail visit. All the best!”, a scris un alt comentator.

”Habar nu aveti ce inseamna un aliat precum Israelul și care este importanta mutarii ambasadei .

Habar nu aveti, spălaților pe creier...tot ce spuneti voi sunt treburi interne (cum are orice tara)...ce se rezolva pe plan INTERN !”, a răspuns, imediat un alt admirator al lui Dragnea.