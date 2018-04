ROMANII AU TALENT 2018. Narcis Ianău, tânărul cu voce de soprană, revine în show

ROMANII AU TALENT 2018. Narcis Ianău făcea spectacol în urmă cu aproape 7 ani la show-ul Românii au Talent, când a uimit juriul și audiența cu vocea lui soprană. Emisiunea i-a deschis drumul spre carieră și astăzi are mereu concerte în întreaga lume.

ROMANII AU TALENT 2018. Narcis Ianău povestea când a intrat în competiție că erau copii de vârsta lui care râdeau de el că are voce de soprană, însă acest lucru i-a adus celebritatea.

"Nu voi uita niciodata perioada in care am participat la Romanii au Talent! Acum, dupa 7 ani, sunt mai mult decat onorat si entuziasmat sa urc din nou pe scena care mi-a deschis nenumarate porti. Emotiile care ma cuprind inca de pe acum sunt nemasurabile, abia astept sa retraiesc momentele si sentimentele de cand eram concurent. Romanii au talent a fost o imensa oportunitate sa-mi fac auzit visul si sa-mi fac cunoscut talentul, ajungand sa cant in peste 300 de orase din peste 40 de tari de pe trei continente.

Datorita concursului am castigat pe deplin increderea in mine, am inceput sa-mi doresc o cariera si sa lucrez la asta. Sansa mi-a suras cand am fost descoperit si contactat de producatorul Frank Peterson (Sarah Brightman, Ofra Haza, Gregorian, Andrea Bocelli, Enigma, Jose Carreras, Placido Domingo) si impreuna cu el am inceput valorificarea talentului meu. Am inceput sa lucram impreuna la primul meu album solo, care va fi lansat curand, si cu ajutorul lui am intrat in contact cu artisti pe care ii admiram de la o varsta frageda: Sarah Brightman si Gregorian. Am colaborat cu Gregorian pentru lansarea a trei albume si am fost invitat special in turneele acestora din ultimii doi ani. Impreuna cu Gregorian am ajuns sa cant de cate doua sau trei ori in numeroase orase din tari precum Germania, Austria, Danemarca, Polonia, Belarus, Estonia, Letonia, Lituania, Israel, Cehia, Elvetia, Finlanda sau Suedia", a spus tânărul potrivit protv.