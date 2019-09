România 2019. Telespectatorii Realitatea TV, la primul vot. Clasamentul publicului

Președintele se alege la Realitatea TV! Cozmin Gușă a analizat, în emisiunea "România 2019", alături de invitații săi, primii cinci candidați pentru alegerile prezidențiale. Cei patru jurați ai emisiunii au disecat fiecare mesaj al candidaților, dar și discursurile susținătorilor și le-au acordat note. Cel mai important jurat, cel de-al cincilea, a fost publicul. În clasamentul celei de-a treia ediții, Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă s-au aflat la egalitate.

"Mă gândeam ce bine ar fi să ne meargă politica și economia cam la fel de bine cum merg aceste ansambluri de dans, de muzică populară, pe care le găsim în toate județele țării", a spus Cozmin Gușă.



În decursul emisiunii, fiecare susținător a încercat să scoată în evidență principalele atuuri ale propriului candidat înscris în cursa prezidențială.



"Din punctul meu de vedere, Viorica Dăncilă este un om echilibrat, nu este un om conflictual, cred că românii ar trebui să opteze pentru o femeie. Eu o văd pe Viorica Dăncilă în această poziție, din punct de vedere al echilibrului, al determinării și al puterii de muncă, să ocupe această demnitate pentru că, repet, nouă, românilor, ne trebuie un om de echilibru, care să fie al tuturor românilor", a spus Horia Teodorescu.



"Eu îl susțin pe Toader Paleologu pentru că este cel mai bun candidat, nu pentru că ar avea vreo afiliere politică. Este un candidat independent, susținut de PMP", a spus Răzvan Ioan.



"Mircea Diaconu este un candidat atipic. În primul rând, este independent. Ceea ce coincide și cu rolul descris de Constituție. În al doilea rând, faptul că este independent și nu provine dintr-un partid politic poate că ne creează nouă, la un moment dat, să nu mai criticăm. Ne ducem cu gândul de a nu mai critica de ce un președinte este partinic", a spus Ștefania Zibileanu.

"Dan Barna este o opțiune foarte serioasă, tocmai pentru că vine dintr-o totală altă categorie de politicieni, față de ceea ce am avut, în ultimii 30 de ani. Dan Barna, la fel cum suntem toți din USR, suntem cetățeni obișnuiți, care am făcut pasul spre politică pentru că am observat în ciuda performanței noastre individuale în mediul privat, la nivel instituțional, statul român nu se descurcă. Cumva, nu reușim să ieșim dintr-un fel de blocaj instituțional din care Dan Barna are credibilitatea de a ne scoate", a spus Cristian Seidler.



"Din păcate, pentru mine, dar din fericire pentru români, eu nu voi fi un susținător mai bun decât candidatul meu. Pentru că eu susțin aici cel mai bun candidat la ora actuală. De ce Klaus Iohannis? Pentru că e patriot, proeuropean, este un om meticulos, foarte serios, de o moralitate fără cusur, și pentru că, ținând cont de Constituția pe care o are România la ora actuală, nu a ieșit deloc din canoanele acesteia. Klaus Iohannis a fost și rămâne un om al dialogului, un om care este respectat în Europa", a spus George Șișcu.



Discursurile susținătorilor au fost atent disecate de juriul avizat al emisiunii "România 2019". Momentul cel mai important al serii a fost acordarea notelor.



Primul jurat, Narcisa Iorga, a acordat următorul punctaj: Dan Barna - 1 punct, Klaus Iohannis - 2, Mircea Diaconu - 3, Theodor Paleologu - 3, Viorica Dăncilă - 4.





Al doilea jurat, Bogdan Comaroni, a acordat lui Barna 2 puncte, pentru Paleologu - 2, lui Diaconu 3, Viorica Dăncilă - 4 și Klaus Iohannis - 4.

Ovidiu Șimonca a votat astfel: Klaus Iohannis - 4, Paleologu - 4, Dăncilă - 3, Diaconu - 3 și Dan Barna - 2 puncte.

"Susținătorul lui Iohannis a avut două ore în care mi s-a părut adormit și neconectat cu ceilalți candidați, dar, în momentul în care domnul deputat Șișcu a fost invitat să-l susțină pe Klaus Iohannis, s-a comportat foarte bine și l-a susținut cu argumente credibile și interesante. Am dat 4 puncte lui Paleologu pentru că, realmente, a fost o surpriză să-l descopăr, în această emisiune, pe acest tânăr, Răzvan Ioan, de 33 de ani, care, după ce a recunoscut că la europarlamentare a votat USR PLUS, acum îl susține pe Toader. A avut discurs, a fost polemic, 4 puncte pentru Paleologu. Dăncilă, într-o linie obișnuită din ultimele emisiuni, 3 puncte. Diaconu, 3 puncte pe care le-am acordat pentru prestația din această seară a doamnei Zimileanu, care a reușit să facă față cu brio întrebărilor. Barna - 2 puncte. Eu nu știu cum acest partid nu se reglează un pic să trimită un candidat în studio", a spus Ovidiu Șimonca.



"4 puncte pentru susținătorul domnului Iohannis, 4 lui Dăncilă, 3 lui Paleologu, 1 punct pentru Barna și 1 punct pentru Diaconu. Am dat punctaj de 4 puncte primului ministru Dăncilă datorită prestației domnului Horia Teodorescu care a fost cel mai bun susținător din acest platou, chiar dacă candidatul este mai slab. Din punctul meu de vedere, Dăncilă merita 3 puncte, dar am dat 4 pentru susținerea pe care a făcut-o privind calitățile și perspectiva de a deveni președinte al României doamna premier. Pentru Klaus Iohannis am dat tot 4 puncte pentru că mi s-a părut că detaliile oferite de domnul Șișcu sunt relevante pentru a convinge alegătorul, numai că dânsul a avut o prestație, am înțeles că din cauza emoțiilor, s-a scuzat, este totuși deputat, parlamentar, și ar fi trebuit să fie mai organizat. PMP, acest tânăr Răzvan Ioan care m-a impresionat pentru că a fost seducător de sincer în mesajul său, a transmis mult mai multă emoție decât transmite chiar candidatul respectiv, ceea ce m-a bucurat. Asta înseamnă că există oameni care vor intra în politică. Pentru Barna aș fi dat 2 puncte, numai că această a doua absență din platourile Realitatea TV pe mine mă face să cred că în cadrul acestei alianțe USR PLUS există niște dezbateri orgolioase. Doamna Zibileanu s-a prezentat excepțional. Numai că acest candidat nu mă convinge, este un om care a trecut prin patru partide și când toți susținătorii săi vin cu ideea 'Domnul Diaconu este un om simplu, din popor', nu: domnul Diaconu este un om care, în ultimii 5 ani, a câștigat un milion de euro aproape", a spus Cornelia Lalu.





Votul telespectatorilor Realitatea TV a arătat astfel:



Dan Barna - 1 punct

Mircea Diaconu - 2 puncte

Viorica Dăncilă - 3 puncte

Klaus Iohannis - 4 puncte

Theodor Paleologu - 5 puncte