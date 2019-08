Revoltător! Autoritățile n-au învățat nimic! Dispecer Poliție: "La revedere!" UPDATE | Prima reacție

Caz revoltător în județul Vrancea, care arată că autoritățile nu au învățat nimic din drama de la Caracal, a informat Realitatea TV.

O fată de 18 ani a fost șicanată în trafic de o mașină. Mai mult, a fost urmărită până acasă. Ea a sunat și a cerut ajutorul poliției pentru că automobilul în care se aflau mai mulți indivizi se oprise în dreptul locuinței sale.

Operatorul i-a explicat fetei că nu mai sunt echipaje disponibile pentru a ajunge la ea. "Asta e legislația", i-a replicat la telefon agentul de poliție, potrivit Realitatea TV.

CONVORBIRE ADOLESCENTĂ - DISPECER POLIȚIE

Fata: Și cât timp ar trebui să aștept ca să pot pleca?

Dispecer: Habar nu am! Poate dura jumătate de oră, poate dura o oră, poate dura 20 de minute sau poate dura 3 ore. Habar nu am! Doamnă, domnișoară, să nu credeți că ei au altă treabă decât munca de poliție! Sunt la un caz unde cineva era amenințat cu un cuțit că este omorât. Adică trebuiau să fie acolo...

Fata: Toate echipajele?

Dispecer: Nu toate, doamnă. V-am dat exemplu doar de unul. Asta este legislația. La revedere!

----------------------------

UPDATE | Paula Enache, purtător de cuvânt IPJ Vrancea, a oferit explicații la Realitatea TV, în emisiunea Legile Puterii: "Ma voi documenta si va voi spune cate echipaje de Politie sunt, imediat ce am aceasta informatie. Politia judetului Vrancea are un deficit de personal. Un echipaj are program de 8 ore pe zi si sunt trei schimburi.

Nu ne-am mai confruntat cu astfel de situatii, dar vom face o analiza si vor fi dispuse masurile legale, daca se va constata ca cineva nu si-a facut treaba.

Am luat act de aceasta sesizare in cursul zilei de astazi, din media. Daca pentru dumneavoastra prezinta interes, voi reveni in cel mai scurt timp cu cifre concrete".