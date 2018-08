Recomandările designerilor. Ce haine trebuie să ai în garderobă acum

În această periodă, unul dintre cele mai importante magazine. Answear, are câteva oferte atractive la haine de damă. Iată câteva recomandări pe care vi le facem, pe baza trendurilor.

Fusta din colectia Answear. Model croiala dreapta, confectionat din tesatura ornamentata.

- Fason drept.

- Talia inaltata.

- Banda elastica in talie.

- Model plisat.

- Latimea in talie: 33 cm.

- Lungimea: 91 cm.

- Dimensiunile date pentru marimea: S.

Mai multe oferte la fuste de la Answear găsiți LA ACEST LINK.

Rochie din colectia Jacqueline de Yong. Model drept confectionat din tesatura ornamentata.

- Fason drept.

- Maneci cu mansete incheiate.

- Decolteu rotund.

- tesatura ornamentata.

- Lungimea manecii. 60 cm.

- Lungimea: 87 cm.

- Latimea la subrat: 52 cm.

- Dimensiunile date pentru marimea: 36.

Mai multe detalii și oferte la haine de la Answear găsiți LA ACEST LINK.

Rochie din colectia Medicine. Model lejer confectionat din tesatura ornamentata.

- Fason lejer.

- Decolteu rotund.

- Lungimea: 96 cm.

- Latimea la subrat: 48 cm.

- Dimensiunile date pentru marimea: S.

Mai multe detalii și oferte la haine de la Answear găsiți LA ACEST LINK.

Rochie din colectia Answear. Model drept confectionat din tricot neted.

- Fason drept.

- Decolteu rotund.

- Incheiere cu fermoar.

- Lungimea: 82 cm.

- Latimea la subrat: 40 cm.

- Dimensiunile date pentru marimea: S.

Mai multe detalii și oferte la haine de la Answear găsiți LA ACEST LINK.

Bluza din colectia Medicine. Model confectionat din tesatura. Are decolteu de tip barca.

- Maneca trei sferturi.

- Fason drept.

- Material:tesatura

- Lungimea: 49 cm.

- Latimea la subrat: 39,5 cm.

- Dimensiunile date pentru marimea: S.

Mai multe detalii și întreaga ofertă la cămăși de la Answear o găsiți LA ACEST LINK.

Bluza din colectia Haily's. Model confectionat din material cu imprimeu.

- Fason lejer.

- Decolteu rotund.

- Model care nu se incheie.

- Finisaj din manseta.

- Lungimea manecii. 62,5 cm.

- Lungimea: 61 cm.

- Latimea la subrat: 49 cm.

- Dimensiunile date pentru marimea: S.

Mai multe detalii și întreaga ofertă la cardigane și hanorace de la Answear o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie din colectia Medicine. Model lejer confectionat din tesatura ornamentata.

- Model din colectia speciala Dawid Ryski for Medicine.

- Fason lejer.

- Linia umerilor lasata.

- Maneci cu mansete incheiate.

- Model cu guler.

- Incheiere cu nasturi.

- Spatele prelungit.

- Lungimea manecii (masurata de la guler): 69 cm.

- Lungimea in fata: 90,5 cm.

- Lungimea in spate: 106 cm.

- Latimea la subrat: 55 cm.

- Dimensiunile date pentru marimea: S.

Mai multe detalii și oferte la haine de la Answear găsiți LA ACEST LINK.

Rochie din colectia Answear. Model drept confectionat din material ornamentat.

- Fason drept.

- Decolteu in V.

- Lungimea: 113 cm.

- Latimea la subrat: 40 cm.

- Dimensiunile date pentru marimea: S.

Mai multe detalii și oferte la haine de la Answear găsiți LA ACEST LINK.

Rochie din colectia Answear. Model drept confectionat din tricot ornamentat.

- Fason drept.

- Decolteu suprapus.

- Decolteu cu talie

- Margini lejere, asimetrice.

- Tricot ornamentat.

- Lungimea: 134 cm.

- Latimea la subrat: 37 cm.

- Dimensiunile date pentru marimea: S.

Mai multe detalii și oferte la haine de la Answear găsiți LA ACEST LINK.