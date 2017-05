Quintus: PNL trebuie să se redreseze. Cel care câștigă președinția să facă echipă cu cei care pierd

Președintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, a declarat, la Realitatea TV, că-i susține la președinția partidului și pe Ludovic Orban, și pe Viorel Cataramă, subliniind că este important ca cel care va câștiga să poată să și-i apropie ulterior pe ceilalți doi foști contracandidați, cu scopul de a definitiva reunificarea PNL.

”Eu sunt foarte optimist în ceea ce privește și soarta noastră, a societății și a țării, și mai ales a PNL. Cunosc prea bine partidul acesta. Cunosc pe mulți dintre membrii săi, oameni devotați. Cred că în urma acestui congres vom izbuti să ne redresăm. Noi trebuie să ne redresăm, noi nu suntem în dificultate”, a declarat Mircea Ionescu Quintus, la ”Jocuri de Putere”.

PNL este un partid tânăr și un partid tânăr supraviețuiește indiferent de greutățile prin care trece, a afirmat președintele de onoare al PNL, adăugând că este nevoie ca cel care va câștiga alegerile să și-i apropie pe ceilalți doi candidați pentru a reuși, mai apoi, unificarea PNL.

”Am toată încrederea nu numai în partid, dar și în membrii lui și sper că în acest congres vom reuși să găsim soluțiile cele mai potrivite și depinde de cel care va câștiga alegerile să și-i apropie pe ceilalți doi și să reușească definitivarea unificării PNL și așezarea lui la locul cuvenit în istoria democratică a țării și de aceea trebuie ca în fruntea partidului să se aleagă un om de bună credință, capabil, luptător și cu o esență liberală incontestabilă”, a afirmat Ionescu Quintus.

Preșdintele de onoare al liberalilor a mărturisit că nu poate să facă o alegere între Orban și Cataramă.

”O să cer să mi se dea două voturi. Al soției și al meu. Mi-e foarte greu să aleg pe unul sau pe altul. Înainte de a-i cunoaște intenția binevenită pentru partid și pentru stimularea întrecerii dintre candidați i-am promis lui Ludovic că-l susțin. Am știut că și Viorel se alătură acestei lupte, m-am gândit că nu pot să defavorizez pe niciunul. Lui Bușoi îi doresc succes și mă opresc pentru că nu am lucrat prea mult cu el. Cu Cataramă și cu Orban am lucrat timp îndelungat. N-am să uit - în 1993, datorită intervenției lui Viorel am fost ales președinte al partidului. În 1995, datorită susținerii lui Ludovic am fost reales președinte. De-a lungul timpului, am fost autor sau coautor al statutului PNL. Dacă acum ar fi să așez locul conducerea supremă a partidului eu aș fi pentru doi președinți și în caz că nu se înțeleg prin consens, președintele de onoare să arbitreze. Acest lucru nu se poate”, a mai declarat Mircea Ionescu Quintus.

În opinia sa, nu există pericolul unei scindări a partidului și nici nu există vreun interes al cuiva ca PNL să dispară de pe scena politică românească. ”Este nevoie de un PNL puternic, responsabil”, a mai afirmat Quintus.