Probleme pentru Tăriceanu: "O să aibă ce plăti în 2019"

Tariceanu

Anul 2018 a adus României câteva modificări legislative controversate, finalul acestui an nu a adus veşti bune nici din zona finanţelor iar de aproape o lună, ca un maxim al războiului de pe scena politică, preşedintele ţării tot schimbă replici acide cu primul ministru.

2019 ne prinde sub atenta supraveghere a Bruxellesului, unde, ce ironie, ne vom afla la preşedinţia Consiliului UE vreme de şase luni.

Mizele anului următor sunt uriaşe pentru ţara noastră şi pentru o parte din politicienii ei. Unii se pregătesc să dea asaltul final împotriva statului de drept, forţând modificarea unor legi în beneficiul propriu sau al apropiaţilor săi. Alţii fac calcule complicate cu bugetul naţiunii, încercând să ne convingă că o ducem bine chiar dacă realitatea imediată ne arată contrariul.

La 100 de existenţă, statul român trebuie să facă faţă unor provocări externe complicate, evenimente care ne vor modela viitorul pentru următoarea sută de ani. Vor fi conducătorii noştri în stare să se ridice la înălţimea aşteptărilor?

Astrologul Cristina Demetrescu a venit în platoul emisiunii Talk News, moderată de Denise Rifai, și a explicat ce aduce anul 2019 pentru politicieni. Al cincilea pe listă, Călin Popescu Tăriceanu.

"Calin Popescu Tariceanu, fiind Capricorn, are aceeasi situatie de blocaj al planetei Saturn pe karma si o sa aiba ce plati in 2019...

Genul acesta de politicianism, de tip dama de companie, in conditiile in care Jupiter in Berbec inseamna sa mergi de unul singur, ai numai malefici pe compromis, in ceea ce inseamna alianta...

Pai, despre Tariceanu se spune ca este un om politic cu vechime si este indiscutabil, dar, in loc ca tu sa faci treaba ta, sa cresti, in momentul in care ai intrat in Alianta, Alianta il costa la momentul acesta.

Vine 2019, care este an de decont. Saturn pe karma inseamna lucruri grave. Foarte grave. Ceea ce este grav pentru 2019 este ca dureaza atat. Si dureaza pentru toata lumea, nu doar pentru ei. Fiecare zodie trebuie sa fie mai rezervata, mai retinuta", a spus astrologul la Realitatea TV.