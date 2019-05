Primar bătut pe motiv electoral!

Primarul comunei Secu din județul Dolj a fost bătut, vineri, de către secretarul comunei, care este și președintele uneia dintre cele două secții de votare din localitate, reprezentanții PSD Dolj explicând într-un comunicat de presă că edilul a vrut să îl fotografieze pe secretar în timp ce făcea campanie electorală pentru PNL, acest lucru nemaifiindu-i permis atâta vreme cât a fost numit președintele secției de votare.

Potrivit comunicatului de presă remis de PSD Dolj, președintele uneia dintre cele două secții de votare din comuna Secu a fost văzut de nenumărate ori în ultimele zile făcând campanie electorală pentru PNL, scrie Realitatea de Craiova.

Situația a escaladat, vineri, când acesta l-a atacat cu pietre pe primarul localității, Victor Marian Dan.

„Noi i-am atras atenția după ce a fost desemnat președinte al secției de votare că nu are dreptul să facă campanie, dar el a continuat să meargă prin localitate cu un specimen de buletin de vot, arătându-le oamenilor să pună ștampila pe PNL. Am făcut sesizări la autoritățile competente, dar acest lucru nu l-a descurajat. Ieri, în jurul orei 13.00, i-am văzut din nou mașina parcată în fața casei unui cetățean și am oprit pentru a-i face poze, pentru că avea mașina plină de materiale electorale. N-am mai apucat pentru că individul a ieșit din curte și a început să mă lovească cu pietre. Am sunat la 112, am depus o plângere și apoi am mers la spital deoarece am fost lovit destul de serios“, a declarat edilul.