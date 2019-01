Ponta, APEL după sondajul IMAS: TOȚI social-democrații să facă front comun anti-Dragnea

Liderul Pro România, Victor Ponta, reacționează dur la sondajul IMAS conform căruia Liviu Dragnea ar urma să fie învins la alegerile prezidențiale de către Klaus Iohannis. Ponta cete front comun pentru susținerea unui candidat social - democrat care să îl împiedice pe șeful PSD Liviu Dragnea să intre în turul II al cursei pentru funcția de președinte.

"Situatia este clara pentru toata lumea : Dragnea va candida pentru functia de Presedinte doar ca sa vanda voturile PSD si sa isi negocieze avantajele sale personale / Iar pentru Klaus Iohannis cel mai simplu si comod contracandidat este Dragnea!



Trebuie ca toti cei care suntem cu adevarat social democrati, progresisti si europeni , sa sprijinim un candidat care sa ia mai multe voturi in primul tur decat Dragnea ( reprezentantul populistilor, analfabetilor, coruptilor si oportunistilor) / si care sa poata lupta cu sanse in turul al doilea contra lui Klaus Iohannis.



Astfel putem sa punem bazele politice pentru anul 2020 in vederea constructiei unui Guvern care sa scoata tara din criza, sa o relanseze economic si social si sa construiasca un viitor pozitiv pentru romani!", a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.