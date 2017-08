Pensionările pe bandă rulantă continuă în Poliţie. Un şef al IPJ s-a pensionat la doar 49 de ani

Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Ovidiu Dosa, s-a pensionat marti, la varsta de 49 de ani, alti 22 de politisti din judet alegand in acest an incetarea raporturilor de serviciu, prin pensionare.

"Sefului IPJ Salaj, Ovidiu Dosa, i-au incetat raporturile de serviciu, prin pensionare, incepand cu data de 15 august", a declarat miercuri pentru Agerpres Maria Cristea, purtator de cuvant al IPJ Salaj.

In varsta de 49 de ani, Ovidiu Dosa este casatorit si are doi copii, el lucrand in Politie din 1993, dupa ce a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti. Acesta se afla la conducerea IPJ Salaj din ianuarie 2016, dupa ce fostul sef, Iosif Ghiurca, se pensionase la cerere. Interimatul la conducerea IPJ Salaj a fost preluat acum de adjunctul Aurel Stirb, anunţă Hotnews.ro.

Alaturi de seful IPJ Salaj, alti 22 de politisti din judet au ales sa renunte la uniforma militara in acest an, in vreme ce 32 de politisti se pregatesc, de asemenea, de pensionare.

"In perioada 1 ianuarie-15 august s-au mai pensionat inca 22 de politisti, dintre care trei ofiteri si 19 agenti, iar in prezent, la Serviciul Resurse Umane, au mai depus rapoarte pentru pensionare 32 de politisti, respectiv sase ofiteri si 25 de agenti de politie", a precizat sursa citata.