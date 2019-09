Theodor Paleologu, despre plecarea lui Barna și Dăncilă în SUA: ”Porcul nu se îngrăşă în ajun!”

Theodor Paleologu consideră că în loc să vină la dezbateri despre viitorul României, Dăncilă şi Barna pleacă o săptămână în Statele Unite în încercarea de a-şi crea o imagine internaţională.

”Aflarea în treabă ca metodă de lucru la români: în loc să vină la dezbateri despre viitorul României, Dăncilă şi Barna pleacă o săptămână în Statele Unite în încercarea de a-şi crea o imagine internaţională. Dar porcul nu se îngraşă în ajun.

Singurul care are ce căuta în Statele Unite în acest moment este preşedintele Iohannis, care va participa la Adunarea Generală ONU. Că nu vă spune nimic interesant e o altă chestiune”, a scris Theodor Paleologu pe Facebook.

Premierul Viorica Dăncilă pleacă în Statele Unite. Potrivit unor surse, Dăncilă va participa pe 27 septembrie la o întâlnire cu oameni de afaceri din New York, în cadrul unei conferinţe organizate de Camera de Comerț Româno-Americană.

Premierul îşi începe însă vizita peste ocean pe 23 septembrie. Ea va fi însoțită de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și de ministrul de Externe, Ramona Mănescu.

Dan Barna se va afla în America în perioada 21 – 28 septembrie, la invitația think thank-ului The Center for European Policy Analysis (CEPA), una dintre cele mai influente organizații specializate în Europa de Est și Rusia. Barna ar urma să participe la Forumul anual al CEPA.