Operaţiunea Springtime. STS, anunţ de ultimă oră despre apelul la 112 care reclama "vandalizarea"

In seara zilei de 10 august, cand peste 100.000 de persoane protestau in Piata Victoriei, un apel la serviciul de urgenta 112 anunta ca restaurantul Springtime (aflat pe o latura a pietei - n.red.) este vandalizat.

Anuntul facut de cel care a sunat de urgenta s-a dovedit a fi eronat, restaurantul Springtime nu era vandalizat, iar in zona, la acea ora, erau numai manifestanti pasnici.



In urma unei solicitari facute de Ziare.com, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a confirmat ca "in seara zilei de 10 august 2018 a existat un apel la numarul de urgenta 112 cu privire la prezenta unui grup de persoane violente in fata restaurantului Springtime, situat pe Soseaua Nicolae Titulescu".



In acelasi raspuns, reprezentantii STS spun ca exista toate elementele ca persoana care a sunat la 112 sa fie identificata de catre autoritatile competente.



Mai mult, la intrebarea de pe ce tip de aparat a fost facut apelul la 112 - telefon fix, mobil cu abonament sau mobil cu cartela, reprezentantii STS au raspuns ca pot "confirma ca apelul in cauza a fost generat de pe un telefon mobil cu abonament".