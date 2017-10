Ministrul de Finanţe, ANUNŢ despre salarii. Din 2018, "taxa de solidaritate" - ce înseamnă

Ministrul de Finanţe Ionuţ Mişa a declarat, miercuri, la o televiziune de ştiri, că măsura propusă de PSD în campania electorală, impozitarea zero a salariilor sub 2000 de lei nu va fi implementată. În plus, ministrul a explicat că, din 2018, toţi angajatorii vor plăti o taxă de 2% numită de ministru "taxă de solidaritate", iar contribuţiile sociale vor reveni în mod exclusiv angajatului.