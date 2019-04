Mai multe case au fost sparte în noaptea de Înviere în zona Pipera

Furturi în serie într-un cartier rezidenţial, din zona Pipera, unde mai multe case au fost călcate de hoţi noaptea trecută, în lipsa proprietarilor.

Cartierul este păzit de o firmă specializată. Tocmai de aceea poliţiştii verifică acum modul în care angajatii firmei şi-au îndeplinit atribuţiile.

Dacă vor fi găsite nereguli, firma de pază riscă să fie sancţionată, spun poliţiştii. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat.

Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt IPJ Ilfov, a declarat: "Astazi, in jurul orelor 12:30, am fost sesizati de catre un angajat al unei firme de paza ca, intr-un complex rezidential din Voluntari, 5 imobile ar fi fost sparte de persoane necunoscute.

La fata locului au ajuns de indata politistii, care au stabilit ca in 3 imobile s-a patruns prin efractie in perioada 27-28 aprilie a.c. Un prejudiciu nu a fost stabilit in momentrul de fata, intrucat proprietarii imobilelor erau plecati din localitate".