Dragnea îi răspunde lui Iohannis: "A prezentat o listă întreagă de minciuni"

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, reacţionează după ce preşedintele Iohannis a criticat în termeni duri performaneţele economice ale Guvernului şi a cerut demisia premierului.

"În seara asta presedintele Romaniei a prezentat o lista intreaga de minciuni. O informatie neadevarata e minciuna. Dupa parerea mea, ceea ce face presedintele Iohannis de o perioada de timp si anume sa arunce in spatiul public informatii neadevarate care se referă la rezultate economice poate reprezenta un atac la siguranta nationala, pentru ca produce neincredere", a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.

Liviu Dragnea susţine că solicitarea preşedintelui ca premierul să-şi dea demisia este o implicare politică nepermisă, iar PSD nu poate schimba premierul de fiecare dată când preşedintele este nemulţumit. "Cred ca a avut mai multe obiective (preşedintele, prin declaraţia de azi - n.r.). Primul a fost sa incerce sa justifice cererea de demisie a doamnei Dancila de saptamana trecuta, legand-o de o serie de date, pentru a nu se mai spune ca i-a cerut-o pentru vizita in Israel. Este foarte greu sa nu realizam ca este o implicare politica asa cum nu ar trebui sa aiba un presedinte apolitic. Eu am vorbit cu doamna prim-ministru in seara asta, maine vor fi conferinte de presa, in asa fel incat aceste informatii nereale sa fie demontate, pentru ca oamenii sa nu mai fie speriati. Doamna prim-ministru Dancila nu poate demisiona pentru ca il deranjeaza pe presedintele Iohannis printr-un program de guvernare care produce efecte bune. Atat timp cat acest program de guvernare care genereaza crestere economica este pus in practica, doamna Dancila nu are de ce sa-si dea demisia. Noi nu putem sa schimbam premierul de fiecare data cand este nemultumit presedintele, pentru ca premierul nu este suficient e docil in relatia cu presedintele", a declarat Dragnea.

”Am luat decizia să reacționăm!”, a spus Liviu Dragnea, anunțând că PSD și Guvernul vor răspunde de fiecare dată de câte ori Iohannis va spune lucruri neadevărate.

”Merg pentru că Palatul Cotroceni nu e proprietatea privată a cuiva. Decizia de a nu merge pe calea scandalului. Noi nu avem niciun război cu președintele. Dar, am luat decizia să reacționăm. Nu renunțăm la niciunul dintre obiectivele din programul de guvernare. Limbajul e sub nivelul unui președinte al României și va suporta consecințele.”, a declarat Dragnea.

”Klaus Iohannis a prezentat o listă de minciuni. În trimestrul 2018, încasările au fost 4,9 miliarde lei, cu aproape 300% mai mult decât în 2017. Fondurile europene au fost de 4,2 mld lei, cu 44% mai mult decât în 2017. Exporturi de 10,9 mld lei în primele două luni. Datoria guvernamentală este în scădere. E cel mai mic șomaj înregistrat vreodată în România, 3,94% în primele două luni. Avem cel mai mare număr de salariați din ultimii 20 de ani. A zis că e un fel de magie economică. Da, s-a dovedit și anul trecut că se poate să scazi taxele și să ai creștere economică. Și anul trecut ni se spunea că nu o să avem creștere economică și că o să avem deficit. Putem vorbi de magia neagră a guvernului tehnocrat. Suntem în creștere, nu ne oprim aici. Cu toate piedicile politice puse de președinte, cu toate atacurile președintelui, noi vom continua.”, a declarat Liviu Dragnea.