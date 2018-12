Liviu Dragnea, eroare uriașă în direct la TV

Liviu Dragnea confundă veniturile cu Produsul Intern Brut al României!

Liviu Dragnea a anunțat, în direct la o televiziune, că încasările statului vor depăși în 2019 o mie de miliarde de lei. Dar se referea la PIB, adică la valoarea de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului.

Veniturile sunt însă departe de această cifră. La finele lui octombrie, s-au ridicat la 232 de miliarde de lei. Adică au fost de peste 4 ori mai mici decât anunță Dragnea.

Interesant este, însă, că în dicționarul explicativ al limbii române trilionul este definit ca 1 miliard de miliarde.

"M-a sunat Valcov, 70 de miliarde de lei mai mult, venituri la bugetul de stat, decat in 2016. Asta inseamna unul din efectele programului de guvernare. In 2019 vom avea, pentru prima data, venituri mai mari de 1 trilion. Adica peste o mie de miliarde. De ce? Cand se micsoreaza taxele, se mareste baza de impozitare, adica nu stau doar cu 10 oameni la care le pun biruri si mai mari. Fac biruri mici si in loc de 10 sunt 100", a spus Liviu Dragnea la Antena 3.