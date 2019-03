Lider PSD, aplaudat după un ATAC dur la conducerea partidului: Mai terminați cu Legile Justiției!

Lider PSD, aplaudat după un ATAC dur la conducerea partidului: "Mai terminati cu Legile Justitiei!"

Primarul Marian Dragomir a lansat, duminica, in cadrul Conferintei Extraordinare a PSD Braila, un atac dur la adresa conducerii partidului, cerandu-le liderilor de la Centru "sa termine" cu Legile Justitiei. Edilul a fost aplaudat de social-democratii aflati in sala unde se desfasoara evenimentul.

"Sunt trist pentru ca ne vedem la alegeri, pentru ca o parte din colegii nostri isi aleg un alt drum in viata. Sa discutam despre realizarile din judete, ca sa ia exemplu cei de la Centru. Noi vorbim despre un singur lucru. Mai terminati cu Legile justitiei odata! Vorbim despre ceva ce nu ne caracterizeaza, schimbati discursul, stimati colegi de la Bucuresti. Ori le schimbati, ori nu le schimbati (n.r. Legile justitiei), dar abandonati subiectul. Ne fac rau tuturor! Stimati colegi, ganditi-va pe cine trimiteti la televizor, la cine comunica”, a precizat Dragomir, in discursul sustinut in fata membrilor PSD, scrie debraila.ro.



La conferinta de alegeri au fost prezenti Codrin Stefanescu si mai multi ministri ai Guvernului Dancila, printre care Rovana Plumb, Dan Suciu, Sorin Pintea si Gabriel Les.

Alegerile la filiala PSD Brăila au fost organizate în urma demisiei din partid a Mihai Tudose. În locul fostului premier, în fruntea organizaţiei judeţene a PSD a fost ales parlamentarul Ion Rotaru.

Înainte de ședință, mai mulți cetățeni i-au întâmpinat pe liderii PSD cu un cântec hip-hop plin cu injurii la adresa partidului. Oficialii de la București nu au folosit intrarea principală a clădirii, tocmai din cauza protestelor. Și la conferința de presă, un bărbat revoltat a început să-i critice pe social-democrați. Acesta a fost scos afară cu forța.







La şedinţa de la Brăila nu a participat însă și preşedintele PSD, Liviu Dragnea, din cauza unor probleme medicale.