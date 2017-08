Lacul blestemat din România. Scafandrii s-au îngrozit când au văzut ce ascunde

Lacul Cinciş se afla în judeţul Hunedoara şi stă pe locul în care s-a aflat în trecut un sătuc strămutat. Cu 45 de ani în urma, autorităţile au decis ca satul să fie strămutat pentru a se amenaja în locul acestuia un lac de acumulare.

Pe atunci, peste 150 de familii au fost obligate sa isi paraseasca avutiile, gospodariile si casele pentru a face loc ochiului de apa. In acest proces apele care au acoperit satul au inghitit si doua biserici impreuna cu cimiterele acestora.

De atunci, oamenii de prin imprejurimi sustin ca se intampla lucruri ciudate in preajma acestui lac de acumulare. Localnicii spun ca lacul Cincis ar putea fi blestemat, insotindu-si cele spuse si cu povesti si intamplari paranormale.

Unii spun ca animalele lor nu se apropie deloc de apa. In plus, pe timpul noptii, localnicii mai spun si ca pot zari spiritele celor morti care bantuie cautandu-si casele distruse in ape si locurile de veci. Un alt fenomen ciudat care se petrece chiar in mijlocul apei statatoare sunt furtunile care rasar din neant si care ii sperie pe localnici.



Povestile de mai sus nu sunt insa singurele cuvinte ce ies din gura satenilor, caci prin localitatile din jurul satului Cincis se vehiculeaza diferite povesti si legende in care localnicii au invatat sa creada din proprie experienta. O intamplare ciudata care are repercursiuni si in prezent este moartea unui fotbalist in lacul de acumulare Cincis in anii 1970.

Pe atunci, autoritatile au incercat din rasputeri sa il salveze pe acesta, insa nu au reusit sa ii gaseasca nici macar cadavrul. Scafandrii de la fata locului au ajuns si la fundul lacului, iesind din ape ingroziti si povestind cum au vazut serpi si intuneric bezna din care nu se putea deslusi nimic. Ba mai mult, unul din scafandrii care au ajuns in preajma locului unde se aflau cimitirele a iesit la mal si nu a mai spus un cuvant.