Fake news pe Facebook. Klaus Iohannis l-ar fi tăiat pe Mihai Fifor din poza de la Summit-ul NATO

De joi seara circulă pe Facebook, dar şi pe anumite site-uri, o ipoteză: În fotografia oficială de la Summmit-ul Nato, postată pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, Mihai Fifor ar fi fost tăiat din fotografie, astfel încât să apară doar Klaus Iohannis în imagine. În realitatea, este vorba de o succesiune de cadre, iar în imaginea respectivă, Mihai Fifor era fix în spatele lui Klaus Iohannis.

De fapt, explicaţia se vede şi în această succesiune de cadre, aşa cum precizează pe Facebook Andrei Crivăţ, care susţine că succesiunea de cadre este chiar de la fotograful care a făcut poza

"Am văzut la Cristi că ieri, pe Antena 3, s-a discutat despre cum l-au "prins" pe Klaus că a modificat o poză. Adică l-a scos pe Fifor din ea. "Nu vi se pare că se mai vede ceva? Este o mână. (...) Era Fifor. Din poză a dispărut Fifor." (link în primul comentariu). Și evident că s-a umplut facebook-ul de experți în foto, care au zis instant că da, că se vede, că fontul, că litera, că cerul - e clar, e trucată poza. Ei bine, eu am vorbit chiar cu omul care a făcut poza. Pe care-l cunosc de mulți ani și în care am încredere. Și care nu doar că mi-a spus că nici poveste să-l scoată pe Fifor, e vorba strict de unghi - dar mi-a trimis și succesiunea de cadre, exact așa cum le-a tras în cameră, în care se vede limpede că pur și simplu Fifor nu se vede de KWI, dar nu e scos sau ceva. Adică mno, judecați și voi", a scris acesta.