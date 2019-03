Iohannis, "aproape hotărât"! Ar vrea referendum pentru justiție pe 26 mai (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă şi când va fi organizat un referendum pe Justiţie. Șeful statului a declarat că echipa sa lucrează la acest lucru şi este aproape hotărât să decidă ca referendumul să fie organizat în ziua alegerilor europarlamentare.

"Președintele convoacă referendumul. S-a vorbit mult și am spus în mai multe rânduri că lucrurile trebuie evaluate din multe incte de vedere. De multe ori, dorința e una, putința e alta. Nu am vrut să convoc referendum doar ca să ne aflăm în treabă și să nu treacă fiindcă nu participă lumea sau nu e un mare interes pentru așa ceva. Una peste alta, discuția a revenit. Și nu a revenit întâmplător pe referendum. Am primit acum, nu multe săptămâni, o lege spre promulgare, care clarifica anumite aspecte legate de alegeri, printre care cei de la PSD au introdus un paragraf că în ziua alegerilor europarlamentare nu se poate organiza altceva. Mi s-a părut suspect, atât de suspect încât am contestat prevederea la CCR, având ceva în minte pentru ce ar putea urma. CCR mi-a dat dreptate! Acea prevedere este neconstituțională".

"Am început să analizez, împreună cu echipa mea de la Cotroceni, cum ar fi dacă aş convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. La început am fost relativ puţin entuziaşti pentru această idee: eu şi vreo 2-3, dar am reuşit să conving mai mulţi că trebuie să judecăm foarte bine această chestiune. Una peste alta, ca să nu fac o poveste lungă: lucrăm deja intens la asta, analizăm datele, variantele, partea legală şi aşa mai departe. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai 2019, când avem alegeri europarlamentare. Aproape. Lăsaţi-mi o marjă care se datorează nevoii unei analize aprofundate, unei discuţii aprofundate, fiindcă nu vreau să fac eu un referendum pentru ceva anume; dacă fac referendum atunci vreau să am parteneri nu numai partidele probabil mai mult din opoziţie, vreau să am parteneri şi societatea civilă, românii care îşi doresc să dea un semnal clar şi pentru asta pot să vă spun că de o săptămână încoace lucrăm foarte intens", a declarat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis le transmite magistraților că le este alături și că îi îndeamnă să iasă să protesteze

”Nu vor reuși, nu se mai reușește demult în România cu așa ceva. Tot respectul și admirația mea. Acei oameni au tăcut, dar acum paharul s-a umplut. Bine au făcut că au ieșit să își spună părerea. Multe modificări afectează justiția. Ei atrag atenția că e extrem de grav, e un atac nemaivăzut asupra sistemului de justiție, asupra independenței justiției. Bine fac procurorii și judecătorii și ar fi bine ca politicienii să ia seamă ce se spune acolo. Ei au ieșit din disperare. S-a încercat o intimidare a magistraților, dar nu s-a prea reușit.

O clică politică care acum este la putere încearcă să își subjuge justiția. E un atac neîntrerupt al PSD asupra justiției. Ei poate ne iau de proști.”, a declarat Klaus Iohannis.

