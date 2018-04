Iohannis: Am decis să încerc o mediere între Guvern şi BNR. S-a mers cam departe cu unele afirmaţii

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că a tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte salariile şi că este treaba guvernaţilor să corecteze dezechilibrele existente în momentul de faţă. Acesta a spus că există probleme cu salariile, iar guvernanţi se fac că nu vad nimic. De asemenea, preşedintele ţării a precizat, în ceea ce priveşte animozitatea dintre Executiv şi BNR, că a luat decizia să înceapă o mediere, urmând să invite cele două părţi la Cotroceni pentru discuţie.

"Eu am invitat cele două doamne şi am dat un semnal foarte clar. În chestiunea salariilor, lucrurile nu merg aşa cum ar trebuie, sunt probleme şi am rugat pe toată lumea să se puce de treabă. Este evident că avem cel puţin în public opinii diferite, atrag atenţia că lucrurile nu merg cum trebuie, avem în fiecare zi pichetări, iar guvernanţii se fac că nu văd nimic şi repetă mecanic că lucrurile sunt în regula. E treaba Guvernului să vadă care sunt cauzele acestor nemulţumiri", a precizat Klaus Iohannis.

Preşedintele a mai afirmă că este posibil ca anumite abordări ale BNR să semene cu cele ale preşedinţiei. "Suntem oameni care înţelegem legile economiei şi vedem ce se întâmplă în economia României. Acea abordare de a arunca în curtea BNR inflaţia e greşită. E greşit să acuzi investitorii străini de creşterea inflaţiei, dobânzilor. Politicile discutabile ale PSD au dus la aceste nelinişti în piaţă şi la creşterea inflanţiei şi a dobânzilor", a mai spus şeful statului.

Preşedintele a mai spus că problema poate fi rezolvată, însă numai printr-o abordare responsabilă. "Încă de la început am atras atenţia că aceste politici vor produce dezordine pentru că nu au existat studii de fundamentare serioase, negocieri cu partenerii sociali. S-a trecut în forţă prin Parlament cu aceste politici", explică Iohannis, adăugând că inflaţia a anulat creşterile salariale, dobânzile au crescut.

"Românii care au credite se uită cu îngrijorare la evoluţia ROBOR, poate fi corectată dar nu de la BNR, ci de la Guvern", a spus preşedintele ţării, completând că guvernele PSD nu au înteles foarte bine urmările măsurilor luate.

Klaus Iohannis atrage atenţia că nu se vor corecta aceste greşeli ale guvernanţilor, vor duce la dezechilibre care se vor perpetua în timp.

Acesta a mai spus că din cauza acestor chestiuni şi a animozităţilor dintre Guven şi BNR a decis să încerce o mediere. "Voi invita şi pe unii şi pe alţii la Cotroceni ca să vedem unde sunt de fapt problemele", a declarat şeful statului.

Preşedinţele Iohannis mai precizează că vor veni la aceeaşi masă parţile care au opinii diferite. "Mi se pare că s-a mers cam departe cu unele afirmaţii destul de contondente", a completat acesta. "Sper să ajungem la un numitor comun", a mai spus Klaus Iohannis.