Iohannis, după ce Dăncilă nu i-a răspuns la telefon: ”Dacă era un domn prim ministru spuneam ceva..”

Klaus Iohannis a avut o reacție după ce Viorica Dăncilă i-a răspuns la telefon, vineri, după trei ore.

”Știți, dacă ar fi un domn prim-ministru, as spune ceva, fiind o doamna, ma abtin momentan”, a spus președintele.

Viorica Dăncilă a confirmat vineri, că a sunat-o Klaus Iohannis, dar nu a putut să îi răspundă inițial, întrucât era la ”Simfonia Lalelelor”, la festival.

Premierul a precizat că a fost ”o discuţie privată” cu şeful statului, astfel că nu poate da detalii.

”Da, am discutat cu domnul Iohannis, nu va pot spune ce am discutat. Initial nu am raspuns, eram la Simfonia Lalelelor. Pe urmă am sunat, așa cum mi se părea normal și am avut această discuție”, a spus Dăncilă, la Festivalul Vinului, la Parlament.

Premierul a mai confirmat că memorandumul este clasificat:

”A fost adoptat, aşa cum deja s-a aflat, a fost adoptat un memorandum în şedinţa de Guvern, voi discuta cu dl preşedinte după adoptarea acestui memorandum. Vă asigur însă că avem responsabilitate, avem discernământ şi că vom purta discuţii cu toate instituţiile”, a mai declarat premierul.

Întrebată dacă era necesară consultarea preşedintelui înainte de adoptarea memorandumului, Viorica Dăncilă a răspuns: ”Ministerul de Externe şi-a asumat acest lucru şi că discuţiile le vom purta pe urmă”.

Ea a susţinut că nu poate spune ce conţine memorandumul pentru că a fost clasificat de către MAE.