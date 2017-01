Internaţionalul spaniol Gerard Pique, anchetat de Comisia de Disciplină

Comisia de Disciplină din Spania a deschis o procedură disciplinară împotriva fotbalistului Gerard Piqué de la Barcelona, după ce acesta a comentat în termeni duri arbitrajul de care a avut parte echipa sa la ultimele două partide, conform Marca.

În ultimele două partide, Barcelonei i-au fost refuzate nu mai puţin de trei lovituri de departajare clare, iar fundaşul de 29 de ani nu a putut rămâne indiferent la acest aspect. Deşi a avut o reacţie şi după meciul cu Bilbao (1-2), din Cupă, Pique nu a mai fost la fel de liniştit şi după meciul cu Villarreal (1-1). La finalul partidei de pe El Madrigal, catalanul a avut un gest nervos către Javier Tebas, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Spania, un fan declarat al Realului. Fundaşul s-a oprit înainte de a intra pe tunelul către vestiare şi a arătat cu degetul către tribuna oficială, unde era Tebas.

"Au fost două henţuri clare. A fost şi la Mascherano, dar contează şi intenţia. Cred în continuare ce am spus săptămâna trecută (n.r.: Ştim cum funcţionează lucrurile. Am văzut ce s-a întâmplat la meciul FC Sevilla - Real Madrid...) şi în fiecare săptămână îmi dau mai multe motive să cred asta. Am jucat mai bine ca Villarreal şi meritam să câştigăm. Meritam victoria. Campionatul nu este pierdut. Putem reveni", a spus Piqué, potrivit Mundo Deportivo, preluat de Mediafax.

În uma acestor evenimente, oficialii ligii spaniole nu au rămas indiferenţi. Comisia de Disciplină va analiza situaţia, dar se pare că, după cum scriu cei de la Marca, Gerard Piqué va primi doar o amendă şi nu va fi suspendat în urma comportamentului său.