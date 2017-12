FOTO EXPLICATIE: Horoscop 26 decembrie. Destinul unei zodii pare scris cu AUR. În schimb, lacrimi şi amar pentru...

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 26 decembrie 2017.

BERBEC



Se intampla ceva ce va face sa va simti foarte bine in grupul din care faceti parte. In ultima vreme au avut loc o multime de evenimente care v-au facut sa aveti sentimente diferite.



TAUR



Faceti impresie buna astazi peste tot pe unde mergeti. Profitati de acest succes si intindeti sforile pentru ceea ce urmeaza sa faceti in perioada urmatoare.



GEMENI



Va adaptati repede in locurile noi, iar astazi aceasta atitudine va va ajuta foarte mult. Sunteti pusi pe glume toata ziua, chiar si cu persoanele mai putin apropiate.



RAC



La locul de munca lucrurile se desfasoara dupa bunul plac si simtiti ca a dat norocul peste voi. Primiti multe laude, dar si un bonus din partea sefilor, scrie bucurestifm.ro.



LEU



Ziua incepe cu vesti importante in plan profesional. Nu plecati urechea la ce au de spus alte persoane, ci ascultati-va instinctul si totul va fi bine.



FECIOARA



Va aflati in fata unor decizii importante, care vor schimba atat viata voastra, cat si pe a celor din jurul vostru. Presiunea este mare, asa ca ar fi bine sa cantariti bine optiunile.



BALANTA



Romantismul isi face loc in viata voastra. O cina in doi sau o escapada romantica in afara orasului vor incheia cu succes ziua.



SCORPION



Aspectul fizic este prioritar pentru voi astazi. Fie ca incepeti o dieta sau va faceti un abonament la sala sunteti pregatiti de schimbare.



SAGETATOR



Aveti planuri mari de viitor si pentru acestea aveti si sprijinul familiei. Entuziasmul va ajuta sa va atingeti mai repede telurile.



CAPRICORN



Va bucurati de prieteni care va acorda sprijinul lor neconditionat. O persoana din anturaj va poate inspira sa faceti o schimbare, care va veni exact la momentul potrivit in viata voastra.



VARSATOR



Treceti printr-o perioada de tranzitie. Este un moment in care va dati seama de lucrurile cu adevarat importante in viata voastra si care merita toata atentia.



PESTI



Treburile casnice sunt prioritatea voastra astazi. Cei dragi stiu ca se pot baza pe voi in orice circumstanta, asa ca lista cu lucruri de facut devine din ce in ce mai mare.