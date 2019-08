Horoscop 22 august. Zodia care este părăsită de toți. Are cea mai neagră zi

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 22 august 2019.

Berbec



O veste primita de dimineata te face sa privesti totul cu alti ochi.







Taur



Astazi ai de rezolvat mai multe lucruri importante, asa ca, inca inainte sa pleci de acasa, ai grija sa iti planifici totul, altfel risti sa iti scape ceva.



Gemeni



Esti in forma buna astazi, asa ca nimic nu te poate enerva.



Rac



Se anunta ceva schimbari in zona profesiei, dar nu te vor afecta prea mult.



Leu



Esti gata sa faci pasul pentru care te pregatesti inca de la inceputul verii.



Fecioara



A trecut ceva de la ultima vacant si te simti obosit.



Balanta



Te confrunti cu o problema in relatie si nu stii cum sa o rezolvi.



Scorpion



Apare o schimbare in viata ta. Chiar daca e una mica, tot te afecteaza.



Sagetator



Nu-ti neglija sanatatea. Nu ar strica sa faci un control medical general.



Capricorn



Chiar daca esti foarte prins cu munca, ia o pauza astazi si indreapta-ti atentia si asupra familiei, scrie Ziua de Cluj.



Varsator



Ti se face o propunere. Ceva ce are legatura cu ceea ce faci, dar la alt nivel.



Pesti



Ai parte de o zi cu adevarat linistita. Nu se intampla nimic notabil, nici la job, nici acasa.