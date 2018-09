Horoscop 21 septembrie. Bucurie mare! În sfârşit, norocul îţi surâde. Nu te aşteptai la una ca asta!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 21 septembrie 2018.

Berbec



Ai cateva variante pentru weekend si nu stii ce sa alegi. Consulta-te si cu prietenii inainte de a lua o decizie. Cel putin, in felul asta, eviti orice discutii ulterioare.



Taur



Esti gata sa ajuti un prieten care a intrat intr-un mic necaz si te dai peste cap sa gasesti o solutie. Vei fi dezamagit cand, la final, efortul tau nu va fi apreciat.



Gemeni



Daca nu te agiti si ai suficienta rabdare atunci cand trebuie, nu ai cum sa nu faci fata la tot ceea ce se intampla azi. Trebuie doar sa fii atent la detalii.



Rac



Iti vin ideile pe banda rulanta. Tot ceea ce propui e ingenios si are sanse mari de reusita. Vei fi apreciat pentru ideile tale originale. Incearca sa te mentii asa!



Leu



Relatia cu persoana iubita s-ar putea imbunatati. Asta, cu conditia sa sa nu iei in seama sfaturile unor persoane mai rautacioase din jurul tau, scrie Ziua de Cluj.



Fecioara



Ai planuri noi si vrei sa te apuci imediat de treaba. Te bucuri cand vezi ca cei din jurul tau te sustin si incearca cum poate fiecare sa te ajute. Urmeaza sa primesti o veste buna de la o persoana mai in varsta din familie.



Balanta



Toata lumea e de acord ca ai muncit mult in ultima vreme, insa ti se spune ca nu ai fost singurul... Nu te enerva ca nimeni nu observa eforturile tale. Daca crezi ca ai nevoie, ia-ti cateva zile de concediu.



Scorpion



Se termina saptamana si tu nu ai terminat cu lucrul. Noroc ca ai la cine apela pentru ajutor. Nu uita sa le multumesti celor care se implica, pentru ceea ce fac pentru tine.



Sagetator



Ideea de a face o schimbare in domeniul profesional nu te-a parasit, dimpotriva! Te gandesti din ce in ce mai serios sa te dedici lucrurilor care te pasioneaza cu adevarat.



Capricorn



Dimineata se intampla ceva neobisnuit care te pune pe ganduri. Nu mai esti sigur ca proiectul la care lucrezi merita tot efortul si incerci sa faci ceva pentru a te asigura ca munca ta nu este in zadar.



Varsator



Esti prins cu treburi si uiti cu totul de o intalnire importanta. Cand realizezi ce ai facut, stii clar ca urmeaza ceva de rau. Pregateste o scuza pertinenta.



Pesti



Chiar daca e vineri, urmeaza sa iei parte la o discutie importanta astazi, asa ca nu-ti lasa gandul sa zboare aiurea si concentreaza-te pe ce ai de facut.