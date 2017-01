Cozmin Guşă: Nu poţi să faci politica externă a României cu Meleşcanu şi cu Birchall

Cozmin Guşă a analizat, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, cele mai recente decizii luate de preşedintele SUA, Donald Trump şi impactul pe care acestea îl vor avea asupra Europei şi, în special, asupra României, explicând că este dificil să faci politica externă a României cu Teodor Meleşcanu şi Ana Birchall.

Consultantul politic a făcut o analiză completă asupra situaţiei în care se află România, explicând că politicienii din ţara noastră îşi pierd vremea "cu nimicuri", în timp ce în jurul nostru se joacă mize extrem de importante.



"Ar fi greu să lămuresc telespectatorii despre ce vrea Trump, pentru că nici el nu ştie ce îşi doreşte. Fiind un prizonier al industriei de show business, el vrea să se mişte, ştie că mişcările sale sunt mediatizate, face multe lucruri, într-un fel amestecat, ciudat, nerespectând regulile de până acum şi vrea ca populaţia care l-a ales să spună "Mă, ăsta e consecvent, se mişcă...uite, ştie ce face. O fi deştept"...Pentru că dacă de candidatul Trump în campanie se cam râdea, în batjocură, preşedintele Trump e cu valiza nucleară la purtător, este şeful suprem al celei mai importante şi influente ţări deocamdată şi al unui bloc militar, în calitatea SUA de lider de facto al NATO, şi gesturile sale capătă acum altă greutate.



Cetăţenii SUA, în marea lor majoritate, nu au votat promisiunile lui Trump, a fost un vot antisistem, un vot împotriva corporaţiile multinaţionale care au sprijinit-o masiv pe Hillary Clinton, un vot împotriva familiilor politice clasice, care şi-au dat mâinile pe sub masă, chiar republicani fiind, pentru a o sprijini dinastia Clinton....Nu cred că acest vot anti aşteaptă gesturi din partea lui Trump, dacă este consiliat astfel de consultanţii săi politici, deşi nu cred că îi ascultă, ar fi o părere greşită.



În timp ce noi ne ocupăm de amnistie şi graţiere, chestionând dacă amărâţii trataţi ca animalele în penitenciare nu ar trebui să fie eliberaţi sau nu ar trebui să revenim la o pace internă, lucruri evidente, pe care însă noi tot le dezbatem....trec oportunităţile pe lângă noi", a explicat acesta.

Cozmin Guşă a explicat, la Realitatea TV, un concept geopolitic pe care l-a lansat în urmă cu şapte ani, şi ce ar trebui să facă ţara noastră pentru "a pivota", pentru a se repoziţiona.



"În urmă cu 7 ani am lansat un concept în geopolitică, geopolitaca dezordinii. Acesta viza ţările foste comuniste, pornind de la ţările membre ale fostului tratat de la Varşovia şi, evident, cu studiu de caz pe România. Spuneam care ar fi şi consecinţele prin acţiunile ciudate. Ar fi o confruntare între două sisteme de tip imperialist: imperialismul multinaţional, al corporaţiilor multinaţionale, de tip euroatlantic, adică impunerea voinţei comerciale a unor grupuri din Vest, versus imperialismul de tip autocratic, euroasiatic, exemplu de caz Rusia, cu companii de stat, deţinătoare de importante resurse energetice - vezi Gazprom- care prin dictatul economic pe care îl impun pot influenţa, la rândul lor, decizii politice, cel mai bun exemplu fiind Germania, dar şi Ungaria. Bine-nţeles că din acestă confruntare a celor două tendinţe, noi, cei din mijloc, ţările foste comuniste, am avea de suferit. Din această presiune dublă, dacă am şti cum să ne mişcăm, am putea căpăta suficientă energie geopolitică pentru a pivota. În geopolitică a pivota înseamnă a face o mişcare potrivită pentru ca să te pui în prim planul unei tendinţe.



Tendinţa în zona noastră nu e de a-l lăuda pe Trump. Nici de a-l lăuda pe Putin, ci de a negocia foarte bine resursele geopolitice şi geoeconomice pe care le avem, pentru a putea fi importanţi. Cei care vorbesc la telefon, când negociază, să poată spune: "Dar România şi potenţialul său la ce mi-ar folosi?" Pe de o parte, Trump ar spune: "La ce mi-ar folosi parteneriatul strategic cu România în negocierile cu Putin". Pe de altă parte, Putin ar spune, "Ce nevoie aş avea de România în aceste negocieri, dacă Trump îmi propune ceva". Ei nu pot să îşi dea singuri răspunsul la această întrebare, pentru că atunci diplomaţia noastră ar deveni inutilă, iar dacă şi-ar da singuri răspunsul ar fi unul care le-ar conveni doar lor, nu şi sistemului nostru.



Noi nu suntem în stare. Cu un "moşneag" şi o "grizetă" care fac politica externă, şi nu vreau să se simtă jigniţi nici doamna Birchall şi nici domnul Meleşcanu, noi nu putem conta. Şi cu un domn Iohannis şi un domn Dragnea ocupaţi cu această luptă despre amnistie şi graţiere, toate oportunităţile posibile se vor scurge pe lângă noi", a explicat consultantul politic.





Ştire în curs de actualizare.