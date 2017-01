Cozmin Guşă, despre Guvernul Grindeanu: Sunt cinci elemente. Va avea viaţă scurtă

Cozmin Gușă

Consultantul politic Cozmin Guşă a precizat, la Realitatea TV, că Liviu Dragnea are un plan precis şi sofisticat cu Guvernul Grindeanu. Totodată, acesta a analizat cinci caracteristici ale Guvernului, printre care: o viaţă scurtă la Palatul Victoria, supradimensionarea cauzată de cooptarea ALDE în Guvern, lipsa unei autorităţi profesionale, dar şi faptul că este un Executiv "handicapat la nivelul relaţiilor internaţionale", dacă miniştri vor fi Teodor Meleşcanu sau Ana Birchall.

Într-o intervenţie în emisiunea "Realitatea românească", moderată de Octavian Hoandră, consultantul politic Cozmin Guşă a relatat, pe larg, care sunt, în opinia sa, cele cinci caracteristici principale ale Guvernului Grindeanu.

În primul rând, spune Guşă, acest guvern este supradimensionat. "Motivul principal al supradimensionării e şi această treabă falsă de a considera ALDE un fel de câştigător al alegerilor, în condiţiile în care abia a reuşit să treacă pragul şi în condiţiile în care i s-a oferit oricum mult prea mult decât în cadrul unei negocieri normale. Cu 5%, faţă de 45, ca să rotunjesc cifrele, să ai preşedinţia Senatului, să ai patru ministere şi să ai şi viceprim-ministru deja e mult prea mult şi nu există echivalent în UE, în alte state", a explicat consultantul politic.

În al doilea rând, spune acesta, Guvernul este unul fără autoritate. "Nu neapărat fără autoritate politică, de care clar că nu are, dar nu există nici autoritate profesională şi nu există nici vreun premiant al clasei printre cei care sunt acolo ca să-i confere această autoritate. Deci diferenţa faţă de Guvernul Cioloş la acest guvern este că există şef. La Guvernul Cioloş nu a fost şef, erau toţi nişte oameni incolori, inodori, cu marea dezamăgire numită Cioloş, dar nu aveau şef. Klaus Iohannis a zis "guvernul meu", dar după aceea nu s-a mai îngrijit să fie guvernul său, nu l-a mai interesat acest lucru şi uite că a plătit la alegeri, însă aici avem un şef personalizat, Liviu Dragnea, şi unul instituţional, care este PSD-ul, în mod evident, structură politică solidă", explică Guşă.

Totodată, este şi un guvern cu viaţă scurtă, care va merge pe scenariul în care "maurul şi-a făcut datoria, maurul poate să plece".

"Sau unii să şi moară, la figurat, politic, dacă gesturile lor vor fi de condamnat din punct de vedere public. Este limpede că viaţa va fi scurtă la acest Guvern şi că vor fi puternic controlaţi de la partid. Dacă ne uităm că toţi liderii PSD puternici, în frunte cu Dragnea, au rămas la partid, vă daţi seama cât de puternică va fi monitorizarea. Vorbim totuşi încă de oameni cu experienţă care sunt acolo şi care sunt şefii politici de necontestat ai celor care azi sunt în Guvern. Şi atunci, când aceşti şefi politici vor considera că acest guvern şi-a făcut treaba pentru care a fost mandatat, se va veni cu o nouă garnitură unde vom avea ce analiza, apropo de strategii mai mult sau mai puţin ascunse, dar solide", consideră consultantul politic.

În ceea ce priveşte relaţiile internaţionale, continuă Guşă, guvernul poate fi catalogat ca fiind unul "handicapat".

"Cuplul Meleşcanu-Birchall este un element de blamat, pentru că nu va reuşi să se achite de sarcinile deosebit de complexe care se vor ivi din reîmpărţirea lumilor. Nu vorbesc de vârsta lui Meleşcanu, dar lumea se va reîmpărţi. Şi noi, la nivelul terţiar unde ne aflăm, tocmai datorită importanţei geopolitice, a potenţialului geo-economic şi a Mării Negre, trebuie să jucăm în consecinţă şi trebuie să oferim posibilitatea unor strategii partenerilor noştri. Pentru că atunci când reîmpart lumea pe hârtie, şi se va întâmpla foarte repede asta, să ştim ce să cerem. Ori în condiţiile în care Meleşcanu nu a avut niciodată dorinţa să-şi lămurească trecutul foarte ceţos, şi privilegiul meu a fost că am avut şi am o relaţie apropiată cu şefii săi de dinainte de '89, nişte generali bătrâni, cu o experienţă bogată, care, fără să-mi spună taine din viaţa lui, mi-au explicat cine a fost şi la ce a fost bun Meleşcanu. Nu se mai califică, îmi pare rău. (...) Eu nu cred că mai are capabilitatea să înţeleagă bine ce se întâmplă şi nici energia să implementeze decizii şi nici măcar credibilitatea pentru că este din cu totul alt secol, nu doar biologic. Nu vreau să-l atac. Aici vorbim de politica externă, preocuparea mea, şi cred că soluţiile noastre sunt externe. Noi trebuie să ne reinventăm de la politica externă, prin care să fructificăm capitalul natural naţional", subliniază Cozmin Guşă.

"În ceea ce o priveşte pe Ana Birchall, gestul mituirii şi autofilmării unui om cunoscut în Europa şi în lume, cum e Geoană, o să lase urme adânci în capabilitatea ei de a lega vreo relaţie în folosul României, şi ştiu ce spun. Mapa se verifică înainte de întâlniri şi, aşa cum ea o să verifice mapa interlocutorului, interlocutorul ei din Europa o să verifice mapa ei şi acolo o să-l vadă pe un tip cunoscut, Mircea Geoană, care a fost filmat în timpul unor discuţii cu nişte bani scoşi din plic ca să se vadă bine, atenţie, autofilmat de către Ana Birchall. Câtă încredere în discuţiile tete-a-tete credeţi că vor avea acei oameni? Ăsta e un mare handicap al unui viitor diplomat al statului român", continuă Guşă.

În al cincilea rând, avertizează consultantul politic, în acest guvern vor fi oameni cu sarcini precise. "Probabil că Lia Olguţa Vasilescu va fi cea care va comunica treburile contondente politice din partea partidului pentru că, aşa cum s-a autodefinit, e şi rămâne un soldat disciplinat al partidului. Probabil că Năstase, fostul recor de la ASE, de la Ministerul Învăţământului, va avea o sarcină precisă legată de plagiate. Pentru că aici nu vorbim doar de cartoful fierbinte legat de plagiatul lui Kovesi, ci de plagiatele a câtorva zeci de generali importanţi din structurile de securitate şi nu numai, care toate vor trebui să fie luate la mână, negociate, sigur, în spiritul strategiei pe care şi-o va impune probabil acest guvern, a asigurării unei linişti, că nu am auzit să-şi fi propus războiul şi nici nu a acţionat Dragnea în numele majorităţii parlamentare ca fiind un războinic, ci dimpotrivă. Ăsta văd eu rolul lui Năstase acolo, un tip mai în vârstă care să ştie să negocieze şi să gireze nişte sarcini precise, legate în primul rând de plagiate. Reformă în învăţământ nu mă aştept de la el, n-a făcut-o nici la ASE. În fine, mai există sigur o sarcină precisă a lui Florin Iordache, care trebuie să pregătească în consecinţă şi indubitabil pachetele de legi, atât cele care vor implementa bugetul, deci bunăstarea, cât şi cele care vor avea incidenţă asupra modificărilor din Justiţie, şi aici discutăm şi de amnistie. Cred că el era cel mai potrivit pentru partid, pentru Dragnea, cunoaşte bine mecanismele", spune Guşă.

"Cred că această componenţă, aceste persoane, cu problemele şi ridurile care există acolo, ascunde necesitatea unor măsuri dure, rapide, executate absolut fără nicio împotrivire şi care să rezolve acele probleme atât de pe agenda formală, publică, cât şi de pe agenda informală a acestei clase politice. Clasa asta politică este cea votată de români. Dacă românii atâta ştiu să voteze, atâta avem şi mergem mai departe aşa cum suntem", a conchis Cozmin Guşă.