Cozmin Gușă: Vreau să influențez prin judo o atitudine echilibrată în viața publică

Consultantul politic și președintele Federației Române de Judo Cozmin Gușă a explicat, în direct la Realitatea TV, că a luat decizia de a candidat pentru șefia Federației din dorința de a aduce judo-ul românesc într-o poziție de succes, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, dar și pentru a influența prin acest sport în bine societatea românească.

"M-am gândit dintr-o nevoie pe care am sesizat că o are Federația. Pentru că, eu fiind și foarte conectat la acest sport în ultimii 15 ani și văzând oamenii de acolo suferind, mi-am dat seama că trebuie implicare. Și negăsind o persoană potrivită pe care să o susțin, atunci am fost nevoit, în ciuda faptului că nu sunt un practicant profesionist de judo, dar sunt un cunoscător al sistemului, să încerc să redresez situația și să o aduc într-o poziție de succes intern și internațional. Aveam și datoria personală, sigur. E un sport care mi-a adus multă satisfacție atât mie, cât și familiei mele, băiatului meu. Dar, pe de altă parte, am găsit și ceva cu folos social, pentru că judo-ul, dacă va fi mai bine înțeles de către români, cu principiile lui morale, regulile clare, cu jocul competitiv bazat pe onoare și respect, cred că va influența în bine o societate românească care pare din ce în ce mai isterică și dezbinată. Deci scopul a fost dublu: pe de o parte să organizez și să aduc performanță în judo, iar pe de altă parte să încerc să influențez prin judo o atitudine mai echilibrată în viața publică", a spus acesta.

Aflat la Dusseldorf (Germania), acolo unde are loc Gradn Prix-ul de judo, Cozmin Gușă a subliniat că, în ciuda faptului că sportivii români se luptă în acest concurs cu sportivi din țări care investesc masiv în acest domeniu, România reușește să se plaseze pe poziții câștigătoare.

"În Dusseldorf acum este un mare carnaval al bucuriei și al prosperității, pentru că, încă, în Germania și în zonă oamenii încă se bucură de viață și prosperitate și într-un fel se gândesc că lumea poate că nu se va schimba atât de negativ pe cât sunt temerile. Deși suntem o țară cu o bază mică în judo, dar cu ceva tradiție, reușim să ne impunem din când în când și, practic, vedeta de ieri la acest Grand Prix cu premii foarte mari a fost România prin cele două fete care la puțin au ratat aurul, dar în schimb au cucerit bronzul, și asta în luptă cu țări care au 700-800.000 de legitimați. Brazilia peste un milion de legitimați în aceste sporturi și insistă și finanțează din plin, pentru că prestigiul acestor țări se duce mai departe și este consolidat în zonele de mare audiență", a explicat președintele Federației Române de Judo.

Gușă a continua subliniind că, spre deosebire de România, acest țări puternice se gândesc atât la prezent, cât și la viitor: "O țară care e puternică identifică cu precizie zonele prin care se poate remarca și poate să se consolideze la nivel de imagine. Țintesc anumite zone de activitate, investesc în ele, tocmai ca să le crească cota și să fie căutate, lumii să-i facă plăcere să meargă acolo din dorința de a întâlni vedete din sport, de a participa în tribune cu zeci de mii de oameni la aceste spectacole. Acesta este apanajul unor țări puternice, care au responsabilitatea de a se gândi și la viitor, nu doar la prezent. Noi în România nici măcare la prezent nu ne gândim, ne gândim mereu la trecut. Noi încă, în România, discutăm dacă a fost sau n-a fost revoluție în 1989".

Cozmin Gușă a vorbit și despre Campionatul Național de Judo care va avea loc pe 4 și 5 martie la Cluj-Napoca, la Sala Sporturilor Horia Demian. 500 de judokani se vor întrece, în cadrul acestui concurs, în tehnic de luptă pentru premii de 100.000 de lei, iar, potrivit președintelui Federației Române de Judo, la eveniment vor participa și nume mari din România.

"Încercăm să amestecăm judo-ul, un concurs foarte important pentru campionii României, cu publicul care trebuie să vină într-un număr foarte mare, cu recompensele financiare consistente și cu participarea unor vedete pozitive naționale ale României, care nu fac parte din sport, dar care vor fi prezente la acest eveniment. E un fel de soluție rapidă pe care am găsit-o, pentru a încerca să promovăm valorile judo-ului prin notorietatea unor actori, cântăreți, oameni de știință și chiar politicieni pozitivi. În felul acesta vrem să marcăm promovarea valorilor judo-ului, care sunt valori bune pentru societate, și îi invit pe toți să le descopere. De fapt ce facem? Generăm un spectacol sportiv, care să poată să aducă ceva bucurie. Ceva zâmbete în plus. Nici nu știm dacă o să reușim, dar imprtant este să încercăm și poate virusăm pozitiv și alte sporturi, sau poate o parte a societății care ar dori să fie mult mai implicată, nu prin huiduieli, ci poate prin aplauze și bună dispoziție și spirit. Așa cum au demonstrat și protestatarii în săptămânile în care au fost în stradă. Trebuie să le mulțumim că ne-au reinventat într-un fel pe harta lumii", a conchis Gușă.