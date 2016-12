Gușă: Propunerea lui Dragnea pentru funcția de premier aduce pacea într-un moment complicat

Sevil Shhaideh, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru al României, deși surprinde, este una care arată maturitate din partea social-democraților și care ar putea ”aduce pacea” într-un moment complicat, a declarat Cozmin Gușă. Consultantul politic a analizat, la Realitatea TV, consecințele pe care această propunere le-ar putea avea în politicul românesc.

”Din punct de vedere politic, Shhaideh îndeplinește toate criteriile europene - este femeie, are studii în străinătate, are experiență administrativă la vârf, nu are dosare de urmărire penală și aparține unei minorități religioase într-o Europă a toleranței - ”, a declarat Cozmin Gușă.

”Drangea a propus o persoană de nerefuzat”

Liviu Dragnea a propus o persoană pe care profilul profesional o face de nerefuzat de către președintele Iohannis, consideră consultantul politic, adăugând că ”dacă cineva ar vrea să facă jocuri legate de inconsistența propunerii, cu Shhaideh i-ar fi mai greu”.

Marele regret al președintelui PSD este că nu s-a putut autopropune pentru funcția de prim-ministru, susține Gușă. ”Trebuie să ne gândim și la un caracter subiectiv care a fost atins. Dragnea are marele regret că nu s-a putut autopropune. În campanie a dorit să ne convingă că e capabil să fie prim-ministru. A înțeles că nu e momentul să arunce România în aer cu o autopropunere”, a explicat Gușă.

Cu această propunere pentru postul de premier, evidențiază consultantul politic, Dragnea își prezervă ”deocamdată”, după cum chiar el a sugerat, posibilitatea să revină, dacă legea îi va permite, până atunci rezervându-și rolul de lider de partid.

Vedem ”modelul polonez aplicat în România - lider de partid puternic care are o doamnă prim-ministru”, a declarat Gușă. În opinia sa, chiar dacă numele surprinde, în ceea ce privește portretul-robot propunerea este total predictibilă.

”Se arată perspectivele unui guvern cu o super-majoritate din care în mod clar va face parte și UDMR”, a mai afirmat consultantul politic, explicând că UDMR ar fi avut o problemă dacă propunerea ar fi fost Dragnea. ”Nu puteau să-și permită să eludeze o lege în vigoare. UDMR, care vrea să spună că reușește să contribuie la stabilitate, nu și-ar fi putut asuma așa ceva. Cu Shhaideh le va fi mai simplu”, consideră Gușă.

”Propunerea lui Dragnea, Sevil Shhaideh, aduce pacea în PSD”

Din această propunere de premier înțelegem că după ce situația legislativă se va fi liniștit, Dragnea dorește să mai ”joace” o dată, susține consultantul politic, subliniind că propunerea corespunde și dorințelor liderului social-democrat, ceea ce aduce pace în partid, într-un moment complicat. ”Nervozitatea este doar la nivelul celor care doreau să ajungă alte persoane în această funcție”, a completat Gușă, arătând că situația nu este mult diferită de modelul polonez.

”Prin urmare, Liviu Dragnea a venit cu o propunere care să aducă pacea, pentru că oferă posibilitatea lui Iohannis să nominalizeze pe cineva din partidul care a câștigat alegerile și caree este acceptat de el. Deciziile majore de strategie politică se iau la partid - așa este în lumea civilizată, cu atât mai mult în țări în care votul este pe liste”, a explicat consultantul politic.

”Politicul se reinventează. Partidele, obligate să-și aducă oameni competenți”

Cozmin Gușă susține că în acest contezt ”politicul se reinventează” și partidele vor fi obligate să-și aducă oameni competenți să se reformeze ca să poată să arbitreze guvernările pe baza mandatului pe care populația l-a dat.

Trebuie să ieșim din logica războiului ”tuturor împotriva tuturor”, iar răspunderea PSD, partidul care a câștigat alegerile parlamentare, este să ofere României șansa să se consolideze din punct de vedere politic, susține Gușă.

”Shhaideh, o propunere concordant europeană care arată maturitate”

”Sevil Shhaideh este acea propunere despre care vorbeam că ar fi una dorită și de Iohannis. Trebuie apreciată dorința tuturor de a merge spre o concluzie clară. Sarcina unui prim-ministru desemnat va fi să arate o majoritate clară parlamentară. Din acest unghi, propunerea este corectă politic. Este răspunderea partidului care a câștigat alegerile și a președintelui care desemnează ca să ne ofere condițiile unui sfârșit de an către pace și să ne ofere șansa să ne consolidăm din punct de vedere politic”, a concluzionat Gușă, completând că ”propunerea este concordant europeană, politically-correct și, chiar dacă deranjează pe anumite persoane, arată maturitate. Este foarte important ca și partidele să arate maturitate”.