Gușă: Iordache, victima partidului! Numirea Anei Birchall la Justiție, o totală neglijență

Consultantul politic Cozmin Gușă a explicat, în direct la Realitatea TV, că Florin Iordache este o victimă a partidului, iar prin demisia de joi acesta decontează o mare problemă politică a PSD. Totodată, Gușă a subliniat că nominalizarea Anei Birchall pentru a prelua interimatul la Ministerul Justiției arată o totală neglijență și o mare criză în interiorul Guvernului.

Potrivit lui Cozmin Gușă, Florin Iordache este o victimă a PSD, care se va bucura de simpatie din partea social-democraților, dar care, pe de altă parte, va arăta cinismul lui Liviu Dragnea, acesta fiind de acord să-i sacrifice cariera și să-l facă vinovat pentru Ordonanța de Urgență care a scos sute de mii de români în stradă.

"O să spun o frază despre domnul Iordache și consecințele acestei demisii, iar apoi o să vorbesc despre această boroboață, ca să folosesc un termen neaoș dar nu suficient de dur, apropo de doamna Birchall. Florin Iordache a fost și cred că este în continuare un stâlp al unor oameni din PSD din eșalonul 1, din eșalonul 2, în condițiile în care le-a oferit asistență tuturor pe probleme juridice sau parlamentare în ultima vreme. Faptul necredibil că ar fi avut inițiativa pe ordonanță nu s-a lipit de Florin Iordache. Eu nu cunosc om deștept în România care să creadă în acest moment că Florin Iordache ar fi avut inițiativa pe acele modificări de lege și pe ordonanță. Deci, în mod evident, toată lumea cu scaun la cap crede că, de fapt, acestea au fost dictate de către Liviu Dragnea și apoi a fost pus de către Dragnea să deconteze o mare problemă politică, publică, pe care PSD o are, în condițiile în care Dragnea nu a dorit să își asume răspunderea politică pe care și-o asumase la începutul acestei guvernări. Deci Florin Iordache este o victimă care va fi privită cu foarte multă simpatie de către partid, iar Liviu Dragnea a greșit foarte mult că l-a dat la câini pe Florin Iordache. O victimă a partidului care va beneficia de simpatia partidului, dar care, pe de altă parte, va arăta cinismul lui Liviu Dragnea, care a fost de acord să-i sacrifice carierea lui Iordache și să îl arate mulțimii ca pe un țap ispășitor", a declarat consultantul politic.

Acesta a amintit despre filmulețul apărut în spațiul public în care Ana Birchall, care se autoînregistrase, îi dădea lui Mircea Geoană, președintele PSD în acea perioadă, 5.000 de euro.

"Există un film românesc, celebru, care se numește Aferim. Deci, felul în care acționează în acest moment conducerea PSD, și bineînțeles că e vorba de Liviu Dragnea, poate să fie echitat astfel. Pentru că ‘aferim’ trebuie să spunem atunci când vin astfel de decizii. Eu nu am nimic cu doamna Birchall. O cunosc, într-adevăr. Am spus tot timpul că nu e suficient de competentă nici măcar să fie parlamentar, dar, sigur, în marea de parlamentari incompetenți avea și dânsa loc. Dar pentru a gira Afacerile Europene în numele României, atenție, cu competențe mult mai mari decât ale lui Meleșcanu astăzi, este mult prea mult. I-am spus grizetă doamnei Birchall, pentru că asta îmi sugerează: o ființă care dorește să se facă plăcută, ca femeie inclusiv, folosind fel de fel de mijloace care nu țin de jocul intelectual, ci de un altfel de joc. Dar mai există un lucru. Sigur, o să ne spună că are diplome, că a făcut... Este plină de diplome doamna Birchall, dar dacă stai să o iei la bani mărunți îți dai seama că nu știe mare lucru. Problema este alta. Problema este că doamna Birchall este protagonista unei autofilmări. Practic, dânsa s-a autofilmat atunci când i-a dat mită lui Mircea Geoană, fostul președinte PSD, făcând apoi public la momentul potrivit, când trebuia să-i fie dată lovitura de grație lui Mircea Geoană, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2009, acel film. Deci vorbim despre această simplă scenă, nu despre altele", a spus Gușă.

Consultantul politic a arătat că, prin această decizie de a o propune pe Ana Birchall ministru interimar la Justiție, Dragnea a confirmat că oamenii care protestează sunt perfect îndreptățiți și a arătat o neîncrederea în prim-ministrul Sorin Grindeanu, care ar fi putut prelua interimatul la Justiție, așa cum s-a întâmplat în mandatul lui Victor Ponta. Totodată, Gușă a explicat că o astfel de decizie arată o mare criză internă în PSD și în Guvern, dar și o totală neglijență.

"Liviu Dragnea a considerat, nici mai mult, nici mai puțin, că este competentă să fie așezată ministru interimar la Justiției. În aceste condiții, toată revolta celor din piață, a sutelor de mii de români care au ieșit în stradă și a milioanelor care stau nemulțumiți acasă, și atenție domnule Dragnea, foarte mulți votanți PSD, această revoltă este perfect îndreptățită. Asta pentru că este evident că, cel puțin la capitolul justiție, neglijența este voită și derizoriul este cultivat. Eu nu vreau să spun că acest partid a avut ministru al Justiției cineva de competența doamnei Rodica Stănoiu sau chiar Cristi Diaconescu, dar felul în care tratează partea din Justiție ne arată un fel de premeditare, iar exemplul de astăzi cu interimatul doamnei Birchall este unul care îi face de rușine, iar pe noi ne face să fim foarte îngrijorați. Pe lângă faptul că îi confirmă pe cei din Piață, pentru că dacă interimatul la Justiție este administat de doamna Birchall, în condițiile în care condițiile în care exista soluția foarte simplă ca prim-mininstrul să preia un interimat – s-a mai întâmplat acest lucru, celebrul Victor Ponta cu celebrul interimat de la Justiție, când s-a și făcut împărțeala cu Traian Băsescu, apropo de procurorii generali – asta e sugerează nouă nu doar neglijență pe Justiției, ne sugerează și o lipsă de încredere a lui Dragnea față de Grindeanu, ne sugerează că s-ar putea ca și la alte capitole din administrarea României pe care o face acest Guvern să avem mari bombe, apropo de Ministerul Dezvoltări și acel paraguvern care se instituie acolo", a arătat Cozmin Gușă.

"Deci din acest moment, pentru mine, acest semnal al interimatului la Justiție cu Ana Birchall îmi arată o mare criză internă în PSD, o mare criză guvernamentală în interiorul Guvernului, o totală neglijență și o anumită stare de spirit a lui Liviu Dragnea care trebuie cercetată de psiho-sociologi. Dacă PSD are lașitatea să nu chestioneze, cel puțin pe plan intern, aceste decizii pe care le ia Liviu Dragnea în utlima perioadă și care au dus acest partid la un scor mult mai mic și la oprobiul public, la pierderea electoratului, apoi oamenii interesați de meandrele mentale ale unui om care putea să ajungă la pușcărie, dar a câștigat tot, acestea trebuie să fie cercetate dintr-o condiție de responsabilitate", a conchis consultantul politic.