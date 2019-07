George Puşcaş, reacţie sinceră după ce a fost inclus de UEFA în echipa ideală EURO U21

George Puşcaş, inclus de UEFA în echipa ideală a Campionatului European de tineret, a declarat, marţi, că şi alţi colegi de-ai săi de la reprezentativa U21 a României meritau să facă parte din cel mai bun unsprezece al turneului final.

"Este meritul echipei, am arătat că am meritat să fim între cele mai bune patru formaţii ale Europei la Under 21. Este o mândrie să reprezint România şi cred că şi alţi colegi de-ai mei meritau să fie incluşi în echipa turneului final", a declarat George Puşcaş, conform site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal, preluat de Agerpres.

