,,Forța motrice'' din partidul lui Cioloș, declarații halucinante pe Facebook

Idei surprinzătoare din partea unui lideri PLUS. Este vorba despre Oana Bogdan, numită de Dacian Cioloș ,,roata motrice” din spatele partidului. Aceasta susține că, ,,un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate, și ar fi mai bine să trăim în GRUPURI, în loc de cupluri”

Oana-Maria Bogdan, unul dintre liderii PLUS, este promotoarea unor idei neobișnuite.

”Aș desființa agricultura și nu aș domestici animalele. Cred că am fi oameni mult mai buni dacă, în calitate de descendenți ai vânătorilor și culegătorilor, nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”, a spus Oana Bogdan, într-un interviu acordat unei publicații belgiene și postat pe contul său de Facebook.



Prezentă de multe ori în dreapta liderului de partid Dacian Cioloș, Oana Bogdan a avut parte numai de laude.







,,A fost și este roata motrice în jurul căreia s-a construit echipa executivă care a dat formă și substanță proiectului politic RO+ devenit, mai apoi, PLUS. Oana-Maria Bogdan este genul de femeie de care politica românească are nevoie pentru a căpăta substanță, omenie și justețe", a scris fostul premier pe Facebook.



Oana-Maria Bogdan a fost aleasă membră în Biroul Național al PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș. Ea este aproape nelipsită din deplasările pe care Cioloș le face în țară.