Fondul Proprietatea, condus de fostul ambasador american Mark Gitenstein, profit URIAȘ în România

Fondul Proprietatea a înregistrat în primul semestru al acestui an un profit după impozitare de 709,3 milioane lei, cu 31% mai mare față de cel din perioada similară a anului trecut, conform datelor remise vineri Bursei de Valori București.

Fondul Proprietatea (FP) este cel mai mare fond de investiţii închis din lume (fond care nu face emisiune continuă de titluri proprii).

Fondul Proprietatea e condus de fostul ambasador american la București Mark H. Gitenstein.

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2015 era următoarea: The Bank of New York Mellon (banca depozitară pentru Certificatele de Depozit Globale) 32,98% din capitalul social subscris, acţionari instituţionali străini – 23,74%, persoane fizice române – 20,51%, acţionari instituţionali români – 12,59%, persoane fizice străine – 3,87%, acţiuni proprii – 3,02%, acţiuni neplătite – 3,07% şi Ministerul Finanţelor Publice – 0,22%.

Practic acționarii majoritari ai Fondului sunt străini.

Veniturile brute din dividende în primele șase luni au fost de 539,9 milioane lei, fiind cu 55% mai mari față de cele din perioada similară a anului trecut. Creșterea se datorează în principal dividendelor de la OMV Petrom SA și a dividendelor mai mari din partea companiilor din portofoliu (în special Hidroelectrica SA).

Am vrut sa fac un denunț la DNA in legatura cu crearea Fondului Proprietatea si cu planul de control extern al acestuia nici macar nu mi-a fost primit. Ma intreb de ce!, a declarat recent într-un interviu pentru Lumea Justiției omul de afaceri Horia Simu.

Horia Simu a fost turnat la DNA de către Daniel Moldoveanu, fost sef al Comunitatii Nationale de Informatii., potrivit Flux24.