Fiul preşedintelui Siriei, în România: "Sunt un om normal, îmi place matematica"

Hafez al-Assad, fiul preşedintelui Siriei, Bashar al-Assad, a declarat,marţi, la Cluj, că matematica este pasiunea sa din copilărie şi că se consideră o persoană normală, la fel ca ceilalţi peste 600 de elevi care participă la Olimpiada Internaţională de Matematică.

Hafez al-Assad a declarat, marţi, presei, la Cluj-Napoca, la finalul celei de-a doua zi a concursului din cadrul Olimpiadei Internaţionale de Matematică (IMO), unde a participat ca membru al echipei Siriei, că ediţia din acest an i s-a părut mai grea decât precedenta, dar speră, totuşi, să obţină un rezultat bun.

„Concursul a fost dificil, ca de obicei. Acest an a fost puţin mai dificil pentru mine, a trebuit să trec printr-un bacalaureat, am fost puţin preocupat, dar cel mai important lucru este să te concentrezi pe rezolvarea problemelor atât cât poţi. Dintr-un anumit punct de vedere, concursul din acest an a fost mai greu pentru mine decât cel de anul trecut, pentru că anumite puncte tari diferă de la concurent la concurent, poate pentru unii a fost mai uşor, dar pentru mine a fost mai provocator. Sper să obţin un rezultat bun la olimpiadă, dar competiţia este strânsă şi sunt mai bucuros să adun note pentru echipă decât premii pentru mine. Matematica este, evident, pasiunea mea, încă din copilărie, fiecare copil are o pasiune pentru ceva, a mea este matematica. Nu credeam că Olimpiada Internaţională de Matematică este aşa de mare, dar am constatat că este un eveniment global şi înseamnă o experienţă uimitoare”, a spus Hafez al-Assad.

Acesta a spus că şederea în România, la Cluj-Napoca, a fost foarte plăcută şi că îi place oraşul, fiind unul plin de verdeaţă.

Hafez al-Assad a afirmat că ar dori să se întoarcă la Cluj-Napoca pentru a vizita oraşul.

Întrebat cum comentează faptul că i se acordă atâta atenţie, tânărul olimpic a spus că el se consideră un om normal.

„Lumea vorbeşte, dar cine mă cunoaşte ştie că am participat ca oricare alt concurent normal la olimpiadele de matematică, la excursii, nu ştiu cum altcumva să demonstrez că sunt o persoană normală, la fel ca alţi 600 de elevi”, a spus Hafez al-Assad.

Acesta a precizat că după liceu ar vrea să studieze ingineria în Siria la început, apoi să îşi continue studiile în altă parte, după care să se întoarcă acasă.

Hafez al-Assad a participat şi în 2016 şi 2017 la Olimpiadele Internaţionale de Matematică organizate la Hong Kong şi Rio de Janeiro.