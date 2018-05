EXATLON 2018 CÂȘTIGĂTOR. Gestul lui Vladimir Drăghia a impresionat o țară întreagă

EXATLON 2018 CÂȘTIGĂTOR. Vladimir Draghia a decis să doneze marele premiu de 100.000 de Euro, către Magi Camp care ajută copiii aflați în suferință. Gestul său nobil a fost salutat de toată lumea.

EXATLON 2018 CÂȘTIGĂTOR. Castigatorul a declarat apoi reporterului Kanal D aflat in Republica Dominicana, ca va oferi in permanenta informatii despre cazurile pentru care va dona acesti bani.

“Vreau sa le multumesc celor care m-au votat, sa ii asigur ca acea cauza pe care o reprezint merita munca mea si implicarea lor. Ii voi tine la curent pe retelele de socializare cu ceea ce se intampla acolo, unde vor ajunge banii si cu evolutia cazurilor”, a declarat Vladimir Draghia, imediat dupa finala “Exatlon”.

EXATLON România: La inceputul lunii iulie 2017, Vladimir Draghia devenea tatal unei fetite superbe, Alaia Zora. La doar sase luni de la nasterea micutei, actorul a plecat in Republica Dominicana, pentru a participa la competitia Exatlon, potrivit kanald.ro.

EXATLON România: Zora a ramas acasa pe maini bune, in grija iubitei lui Vladimir, Alice Cavaleru, care reuseste sa imbine cresterea micutei cu afacerea pe care a pus-o pe picioare.

Desi a afirmat chiar seara trecuta, cand a luat legatura prin telefon cu Vladimir, care castigase alaturi de echipa sa, jocul comunicarii, ca a reusit cu stoicism sa aiba grija singura de micuta Zora in ultimele cinci luni, lui Alice i se simtea in glas dorul nemarginit pentru iubitul ei.

EXATLON 2018 FINALA. Cătălin Cazacu s-a întors acasă din Republica Dominicană, cu 11 kilograme mai puțin. El a fost întâmpinat miercuri seara în aeroport de o mulțime de oameni care au venit să-i aducă flori și să-i ceară autografe.