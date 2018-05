EXATLON România: Dezvăluire despre iubita lui Vladimir Drăghia

Vladimir Drăghia

EXATLON România: Alice și Vladimir trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună o fetiță pe nume Zora.

EXATLON România: La inceputul lunii iulie 2017, Vladimir Draghia devenea tatal unei fetite superbe, Alaia Zora. La doar sase luni de la nasterea micutei, actorul a plecat in Republica Dominicana, pentru a participa la competitia Exatlon, potrivit kanald.ro.

EXATLON România: Zora a ramas acasa pe maini bune, in grija iubitei lui Vladimir, Alice Cavaleru, care reuseste sa imbine cresterea micutei cu afacerea pe care a pus-o pe picioare.

Desi a afirmat chiar seara trecuta, cand a luat legatura prin telefon cu Vladimir, care castigase alaturi de echipa sa, jocul comunicarii, ca a reusit cu stoicism sa aiba grija singura de micuta Zora in ultimele cinci luni, lui Alice i se simtea in glas dorul nemarginit pentru iubitul ei.

Cei de acasa isi vor putea sustine favoritii prin vot, care se va desfasura pe parcursul urmatoarelor 5 zile, scrie kanald.ro.

Tot in aceasta saptamana de joc la EXATLON nu vor fi eliminari. Dupa aceste 5 zile va avea loc jocul de protectie EXATLON. Ca si pana acum in fiecare echipa protejati vor fi doi concurenti: cel care va fi desemnat player of the week si cel care va castiga jocul personal.