eMAG. 7 mașini de spălat rufe de peste 7 kilograme, la mari reduceri înainte de Paște

eMAG își recompensează clienții fideli, înainte de Paște, cu mari reduceri la articole de îmbrăcăminte jucării, laptop-uri, sisteme audio, anvelope de vară, mașini de spălat , incorporabile și multe altele.

Tot ceea ce aveți de făcut pentru a afla despre prețurile reduse, și cu 50%, este să accesați site-ul online AICI.

Înainte de săbători, întotdeauna avem grija de casa noastră să fie curate, parfumată și ordonată. Insă, ce ne facem atunci când unul dintre obiecte nu mai funcționează? Dacă aveți un maldăr de haine care așteaptă în coșul cu rufe din cauza vechii mașini de spălat, care nu mai stoarce, avem câteva soluții prietenoase cu bugetul dumneavoastră.



De asemenea orice produs de pe site-ul emag.ro poate fi achiziționat cu cardul de cumpărături eMAG de la Raiffeisen. Cumpărați și primiți puncte de loialitate, până la 10% din valoare și apoi puteți folosi punctele la viitoare comenzi.

Dacă vă interesează acestă modalitate de plată, aflați AICI detalii despre toate băncile patenere:





Iată ce găsiti, în categoria mașini de spălat, pe site-ul marelui retailer online, în Campania marilor reduceri de Paște:

Beko HTV8733XS0

Mașina de spălat de la Beko este aliatul în lupta cu hainele murdare. Lenjeriile, pilota, pernele pot fi și ele băgate în cuvă pentru că are o capacitate de spălare de 8 kilograme și folosește 1400 de totații pe minut. Pentru uscare, în cuvă intra doar 5 kilograme, dar compensează cu 16 programe de spălare inteligentă care să protejeze țesăturile. În campania desfășurată de emag.ro, produsul are o reducere de 26%.



Samsung WW80J5446FX/LE

Țesăturile fine vor fi protejate, iar murdăria dispare ca prin minune cu sistemul EcoBubble folosit de producătorul Samsung. Clasa energetică ne bucură tare, este A+++, ceea ce înseamnă un consum mic, mic de tot la curent. Detalii despre acestă mașină de spălat redusă cu 19% pot fi găsite AICI.



Hotpoint-Ariston Aqualtis AQ83D29

Dacă aveți familie numeroasă, cei de la hotpoint Ariston au în oferta eMAG acest model cu o capacitate a cuvei de până la 8 kilograme. Are 1200 de rotații pe minut, face parte din clasa energetică A+++ și are un design modern. Pe stoc veți găsi și 2 produse resigilate cu un preț mult mai bun. Detalii despre ofertă AICI.

Bosch WAT24460BY

Nu este așa că v-ați dori un produs fiabil și accesibil la preț? Tocmai de aceea am ales modelul celor de la Bosch. Nu ne pregătește masa, însă această mașină de spălat știe să ingrijească de minune rufele noastre. 8 kilograme puteți încărca in cuvă, iar puterea celor 1200 de rotatii stoarce fiecare picătură de apă. Pe site-ul emag.ro găsiți produsul cu 19% reducere.



Arctic AED8000

Cei de la compania românească Arctic ne fac o surpriză plăcută cu acest model cu notabile performanțe: clasă energetică A+++, capacitate de 8 kilograme de rufe, spălare delicată, 15 programe incluse, timer, program scurt de 14 minure, reducere de 30%. Convingeți-vă AICI.



Masina de spalat Miele WDD030

Știm, cei de la Miele nu au cele mai mici prețuri, însă calitatea lor s-ar putea să vă impresioneze. Acest model face parte din clasa energetică A+++, dispune de programe speciale de spălare, cuva poate primi 8 kilograme de rufe, iar panoul de comandă este digital. Detalii AICI.



Whirlpool FreshCare+ FWSD81283WS EU

Atunci când vă doriți hainele cele mai frumoase apelați la Whirlpool. Mașinile de spălat sunt dotate cu al saselea simt, ca fiecare țesătură în parte să primească îngrijirea de care are nevoie. Modelul selectat de noi are 1200 de rotații pe minut, se pot încărca până la 8 kilograme de rufe și are o reducere de neocolit de 15%. Oferta completă o puteți găsi pe eMAG AICI.





