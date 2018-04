Dan Vasile Mihale: Coșmarul Dragnea 2040 (twenty+twenty de la Dăncilă)

PSD, sub bagheta lui Liviu Dragnea, se dorește mai longeviv decât PCR-ul lui Ceaușescu, partid din care își trage seva. Lacheii lui Dragnea sunt în stare de orice pentru a intra în grațiile liderului suprem. Nu este de ajuns că au mutilat justiția, că au generat un haos fiscal fără precedent, că au aruncat prețurile în aer și au compromis parteneriatele strategice, aceștia îi fac pârtie lui Dragnea la putere până în 2040, când fostul baron de Teleorman va avea cam 77 de ani.

La numai o lună de la Congresul PSD în care Liviu Dragnea şi-a prezentat planurile ambițioase pentru următorii 20 de ani, Secretariatul General al Guvernului s-a executat și a clocit, atenție mare, un proiect de lege prin care se înfiinţează o comisie condusă de şeful PSD care să elaboreze într-un an Strategia „România 2040”. Odată adoptată, aceasta ar urma să fie introdusă obligatoriu în programul de guvernare al oricărui guvern ce va urma de acum încolo. Ăsta da coșmar! Dacă, prin absurd, PSD va fi la putere și în 2040 și Liviu Dragnea ar fi tot liderul suprem al partidului, ''România 2040'' va semăna izbitor cu România de dinainte de 1989.

Semnele sunt tot mai evidente. Ne îndreptăm spre un stat polițienesc, condus de lideri low profile și cu vădite aptitudini dictatoriale. Și-au sacrificat proprii oameni care au ieșit din front, au băgat pumnul în gura presei independente, au luat în deșert sugestiile partenerilor strategici, au mutilat justiția pentru a își ascunde urmele murdare și, la fel ca și soții Ceaușescu, în ultimul discurs, de la balconul Comitetului Central, au mai promis 3 lei poporului, ca să tacă.

Ceaușescu se rezuma la planuri cincinale, Dragnea merge însă pe varianta ambițioasă twenty, asta în condițiile în care oamenii de afaceri români nu-și pot face nici măcar un business-plan pe un an din cauza lipsei de predictibilitate economică. Inflația a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, cursul se duce spre 4,7 lei pentru un euro, indicele Robor aruncă în aer ratele la dobânzile în lei etc. Asta este ,,România 2018'' sub conducerea PSD-ALDE, coaliție care nu-și asumă nimic și caută vinovați peste tot.

Ideea că România ar putea fi condusă și în 2040 de PSD trebuie tratată cu aceeași seriozitate cu care PSD tratează țara, adică nu cu prea multă. În plus, încă mai cred că românii pot învăța din greșeli și că la următoarele alegeri generale vor sancționa derapajele acestei puteri conjuncturale. Important este să avem o alternativă politică viabilă și să renunțe, definitiv, la nefericita sintagmă: ,,dintre două rele, o alegem pe cea mai puțin rea''.