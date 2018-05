Dosarul "Microfonul" a fost închis. Cum a fost păcălită Carmen Dan

Carmen Dan și microfonul

Dosarul "Microfonul" a fost închis de Parchetul General, anunţă Realitatea Tv.

Dosarul "Microfonul", care privea dispozitivul de înregistrare pe care Carmen Dan l-a găsit în locuinţa sa, într-o priză, a fost închis, anunţă Realitatea Tv. Procurorii Parchetului General au considerat ca nu s-a comis vreo fapta penala, asa cum reclama ministrul Carmen Dan, cea care a semnalat ca cineva i-ar fi instalat un dispozitiv de ascultare intr-o priza din apartamentul in care locuieste in Capitala.

De fapt, Carmen Dan ar fi fost păcălită, după ce sora sa ar fi chemat o firmă de detectivi particulari pentru a verifica dacă în locuinţă sunt dispozitive de ascultat. Doar că unul dintre cei doi bărbaţi care au venit să facă verificări au plantat intenţionat un microfon în priză, spunând surorii lui Carmen Dan că de fapt, microfonul era acolo de mult timp. În felul acesta, Carmen Dan a fost păcălită de respectovul detectiv. Astfel, a apărut dosarul "Microfonul". Dosarul fusese deschis la sfârşitul anului trecut.

La data respectivă, Realitatea TV a aflat în exclusivitate identitatea celor care au găsit dispozitivul de înregistrare în apartamentul ministrului de interne. Mai mult, potrivit unor surse, Carmen Dan nici nu era acasă în acel moment, ci sora sa, care ar fi fost persoana audiată de procurori.

Celălalt, potrivit surselor, este ginerele unui fost șef adjunct al DIPI, pe nume Bercaru.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, la finalul anului trecut, că a descoperit în locuinţa sa un dispozitiv de înregistrare şi că a sesizat în acest caz poliţia. Carmen Dan a precizat că a găsit dispozitivul de înregistrare audio în momentul în care a vrut să-şi pună telefonul la încărcat în priză, iar masca prizei s-a desprins.

Carmen Dan a explicat, la Realitatea TV:

"Am avut o surpriză neplăcută, am găsit un dispozitiv în locuinţa mea, un dispozitiv e înregistrare audio. E locuinţa în care locuiesc cu chirie. Se afla într-o priză. Vorbim de identificarea unui dispozitiv de înregistrare în spaţiul privat. E vorba de locuinţa mea, lucrurile sunt destul de grave. Eu am procedat cum este normal şi legal, când am identificat acest dispozitiv am sesizat poliţia, mi s-a comunicat că s-a înregistrat un dosar penal pentru violare de domiciliu şi violarea vieţii private. Există un număr de înregistrare la Parchetul General”.