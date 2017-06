Dezvăluirile fostului director SIE, despre Pacepa, arhiva SIPA şi ce secrete au fost "predate" SUA

Ioan Talpeş, fostul director al SIE, a fost invitatul lui Octavian Hoandră la emisiunea Realitatea Românească, de la Realitatea TV, unde a vorbit despre arhiva SIPA, despre fostul general de securitate Pacepa şi episodul trădării acestuia, dar şi despre secretele care au ajuns din România în SUA.

Ioan Talpeş a vorbit despre demisia sa din funcţia de ambasador în Bulgaria, dar şi care este miza jocurilor la nivel înalt.

"Eu mi-am dat demisia din funcţia de ambasador pentru că vroiam să fac ceva şi mi-am dat seama că ce se întâmpla la Bucureşti ducea la dezastru. Eram în 1996, aveam o mare şansă de a intra în NATO. Am fost implicat, spun pentru prima dată, în toate negocierile respective, am fost delegat de Ion Iliescu pentru a realiza aceste lucruri, totul s-a făcut pe filiera serviciilor. Eu vă garantez că Iliescu a sprijinit această politică şi era convins că e o importantă şansă.

În România se continuă ce s-a pornit încă din 1989...lichidarea serviciilor. Vă amintiţi, atunci dosarele erau arse, se căuta să fie lichidate aceste centre ale susţinătorilor lui Ceauşescu. E o confruntare între găşti. Aici a fost una dintre cele mai penibile forme de organizare, din nevoia unora de a controla ei totul. Eu vă pot spune că doar poliţia din Los Angeles are mai multe ore de ascultare....vă spun eu că îi şantajează pe bandiţi şi asta în sensul intereselor cetăţeanului.

Aici e diferenţa....de ce nu vrem să înţelegem că trebuie reorganizată această lume. Au fost promovaţi cei dependenţi de decidenţii politici şi s-a ajuns la forma cea mai penibilă, în care s-au confruntat oamenii din servicii între ei. Totul se trage de la faptul că toate serviciile, polonez, etc, au fost sub controlul sovietic şi s-au comportat cum a vrut Rusia. Noi n-am fost în acest sistem şi am fost trataţi ca atare", a explicat, la Realitatea Românească cu Octavian Hoandră, fostul director al SIE.

În ce fel a trădat Pacepa?

Fostul director al SIE a vorbit şi despre trădarea lui Pacepa şi a explicat de ce nu poate fi considerat ca făcând parte din aceeaşi categorie.

Talpeş a spus: "Chestiunea a fost generată de exprimarea domnului Guşă, "Domne, dacă continuăm tot aşa, o să ajungem la alţi trădători, ca Pacepa şi Talpeş". Simt nevoia să mă explic: nu există an în care eu să nu fi făcut parte din obiectivele de atac ale lui Pacepa.

Ce s-a spus despre mine, că aş fi dat dosare şi oameni în SUA, ca Pacepa...e o diferenţă uriaşă. El nu a trădat România, pentru că a fost ofiţer sovietic de informaţii, a fost infiltrat în România, deci eu cred că n-a trădat. Când a rămas acolo, a primit ordin de la Moscova să rămână şi a primit ordin, pentru că Ceaşescu ajunsese într-o relaţionare fantastică în SUA. El a fost atunci pionul împins pe tabla de şah şi pus să acţioneze pentru discreditarea lui Ceauşescu.

Germanii au înţeles primii că Pacepa e omul ruşilor. El s-a predat germanilor, nemţii l-au ţinut 3 zile şi i-au dat drumul, spunându-i că poate pleca în SUA. N-a mai apărut până în 1987....de ce? Pentru că şi SUA şi-a dat seama că era ceva dubios. Atunci, pe fondul detentei dintre Moscova şi Washington, a reapărut PAcepa.

El a lucrat contra României, am dovezi...dacă vă amintiţi scandalul Mitterand Ceauşescu, cu domnii Goma şi Tănase, oameni împinşi într-un joc în care au devenit victime....Pot să vă spun că a venit în Franţa, a lucrat cu serviciile franceze şi a oferit toate informaţiile despre România pentru a se refuza vizita lui Mitterand în România şi scandalul care a început....".