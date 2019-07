Dăncilă, replică dură pentru Iohannis, legat de discuția cu Macron pentru susținerea lui Kovesi

Premierul Viorica Dăncilă nu-și schimbă poziția nici după ce Laura Codruța Kovesi a rămas, practic, singură în cursa pentru șefia Parchetului European.

Câtă vreme are probleme, trebuie să și le lămurească, spune Dăncilă, întrebată despre anunțul lui Emmanuel Macron că o va susține pe româncă.



"Cât timp o persoană are semne de întrebare pentru activitatea sa, cât timp a fost demisă pentru rezultatele activității pe care a desfășurat-o, cred că trebuie să se lămurească mai întâi aceste aspecte. Aș întreba dacă președintele Iohannis ar susține o altă persoană, care are aceleași probleme. Cred că este vorba despre un suport țintit, doar către Kovesi", a declarat, sâmbătă, Viorica Dăncilă.







Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a promis lui Klaus Iohannis, într-o convorbire telefonică avută vineri, că va retrage candidatura lui Jean-François Bohnert de la conducerea Parchetului European și o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru această funcție.