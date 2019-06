Dăncilă dă vina pe Opoziţie pentru respingerea Legii Pensiilor, deşi PSD a lipsit masiv

Premierul Viorica Dăncilă acuză Opoziţia că a blocat adoptarea Legii Pensiilor în Senat, trecând în plan secund faptul că legea să treacă şi că tocmai aleşii PSD au lipsit.

„Vom avea cvorumul necesar și în Camera Deputaților vom trece legea pensiilor. Am să discut cu ei (senatorii PSD - N.R.) și am să văd de ce au lipsit de la Senat astăzi. Poate au lipsit justificat, poate au lipsit nejustificat. Voi avea o analiză. Dar să-i vedem pe cei care au votat împotriva Legii pensiilor. Eu cred că de la acest punct trebuie să plecăm. (...) Ne-am ținut întotdeauna promisiunile față de pensionari. Dacă nu am putut prin lege, am dat ordonanţe de urgenţă. Pensionarii, la 1 septembrie, vor avea majorarea punctului de pensie”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Legea privind sistemul public de pensi a ajuns la vot în Senat după ce a fost reexaminată, ca urmare a unei decizii de neconstituționalitate a CCR.

La votul de miercuri, potrivit paginii oficiale a Senatului, 65 de senatori de la PSD-ALDE și UDMR au votat "pentru", iar 22 (de la PNL și USR) s-au abținut, numărul necesar pentru trecerea legii fiind de 68.

sursă foto: Ambasada Franţei în România