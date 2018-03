Cum să slăbeşti rapid cu ajutorul seminţelor de in

Postul este, fără îndoaială, una dintre cele mai bune modalități de a ajuta organismul să se regenereze. Însă imediat după post este indicat să apelezi la cura cu semințe de in și iaurt.

Dacă ar fi să luam definiția cuvântului detoxifiere, am ajunge la ideea că reprezintă modalitatea prin care ajutăm organismul să se curățe.



Având un stil alimentar sănătos, poți să ții la distanță foarte multe probleme legate atât de sănătatea fizică, cât și cea psihică. Motiv pentru care se recomandă evitarea pe cât posbil a prăjelilor, a viciilor precum alcoolul sau a consumului exagerat de dulce.



După perioada postului, cel mai mare pericol vine din partea bucatelor tradiționale și a excesului alimentar, astfel că o cura de detoxifiere cu chefir și semințe de in măcinate te ajută să scapi de surplusul de apă, conținut intestinal, grăsime.



Din păcate, toxinele ce se depozitează în stomac pot contamina sângele și pot provoca daune ireparabile corpului.



Învață să îți asculți corpul



Atunci când ceva nu funcționează corespunzător, organismul îți transmite semnale de care ar fi bine să ții cont. În special când sunt afectate intestinele te poti confrunta cu crampe abdominale, sau cu scăderea bruscă în greutate.



Nici afecțiunile la nivelul rinichilor sau al ficatului nu sunt de neglijat. Una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni este constipația și problemele la nivelul pielii.



