Cum să deosebeşti un telefon original de unul contrafăcut

Din pacate, odata cu cresterea lor in popularitate, a crescut si numarul de telefoane contrafacute, vandute la preturile celor originale.

Ca sa nu te lasi pacalita cu astfel de produse, afla cum sa faci diferenta intre un telefon contrafacut si unul original!



In mod normal, pentru telefoanele contrafacute se folosesc materiale mult mai ieftine, iar acesta este un prim indiciu ca produsul tau nu este unul original. Iata ce trebuie sa verifici:



1. Sticla folosita la telefoanele contrafacute este foarte ieftina si se zgarie foarte usor. In plus, marginea din jurul ecranului este mai mare in cazul telefoanelor contrafacute. Un ecran prost reda mult mai slab luminile si are o luminozitate scazuta.



2. Daca exista un buton de Home, la baza ecranului, acesta nu este pozitionat exact unde trebuie. Fie verifici cu o poza de pe internet, fie pui telefonul tau langa telefonul unui prieten care e sigur de autenticitatea lui.



3. Logoul de pe telefon este reliefat si il poti simti daca treci cu degetul pe el. In plus, poate fi razuit cu unghia.



4. Daca scoti carcasa telefonului si te uiti inauntru, unde este pozitionata bateria, poti observa ca mici componente sunt diferite fata de cele ale unui telefon original.



Citeşte continuarea pe divahair.ro.