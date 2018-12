Cum îți dai seama că o persoană este toxică

Desi nu exista o metoda 100% infailibila care sa-ti confirme ca un nou prieten sau coleg iti va distruge energia, productivitatea sau starea de spirit pozitiva, sunt cateva semne timpurii care ii dau de gol. Daca le intalnesti atunci cand faci cunostinta cu cineva pentru prima data – mai ales daca sunt mai multe deodata – ai grija!

Vorbeste de rau pe cineva



Daca o persoana cu care abia ai facut cunostinta vorbeste de rau pe cineva care nu e prezent, e un semn ca acel om e toxic si nu va dura mult pana ce te va vorbi de rau pe tine atunci cand nu esti prin preajma. Exceptia o reprezinta cazurile cand acele critici sunt puse intr-un context si isi au locul.

Se plange incontinuu



Majoritatea oamenilor toxici sunt campioni la a-si plange de mila. Ascultandu-i facand asta tot timpul iti distrugi starea de spirit, productivitatea si chiar sanatatea. In plus, daca esti ca majoritatea oamenilor, esti in pericol de a te lasa prins in capcana de a incerca sa rezolvi toate problemele care ii cauzeaza nefericire. Asta e o batalie pe care nu ai cum sa o castigi. Deci daca cineva pe care abia l-ai cunoscut se plange excesiv de mult, intreaba-te daca vrei acest om si toate nemultumirile sale in viata ta.

Citește continuarea AICI.