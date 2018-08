Cozmin Guşă, despre declaraţiile lui Darius Vâlcov: "ALO, să vină salvarea!"

Cozmin Gușă

Cozmin Guşă a comentat, la Realitatea TV, declaraţiile lui Darius Vâlcov privind faptul că l-ar fi racolat să devină agent KGB. "Prima reacţie a mea e simplă: ALO, să vină salvarea!", a spus acesta.

"E vară, lumea e în vacanţă, trebuie să ne distrăm şi noi un pic. Prima mea replică, văzându-şi şi faţa impasibililă, este următoarea: ALO, să vină salvarea! Băiatul ăsta, în mod sigur, a păţit ceva pentru că el nu era aşa, şi o spun în cunoştinţă de cauză, îl cunosc bine, dar asta cu salvarea şi cu controlul psihiatric le consider necesare în acest moment. Dacă cineva vrea să îi facă un bine, trebuie să îl ducă la doctor. L-a şocat atât de mult evenimentele din ultimii ani, încât are asemenea devieri care sunt de natură psihiatrică. El era un băiat deştept, de viitor, care ar fi putut să reuşească. Felul în care a evoluat în relaţia cu mine nu l-a recomandat pentru asemenea devieri de limbaj şi devieri comportamentale, chiar niciodată. Şi nici în campania din 2004 în care l-am ajutat să devină primarul Slatinei, nici după aceea când l-am cununat, nici când i-am botezat fetiţa, la niciuna din întâlnirile unde el se cerea mereu să fie prezent pentru că să cunoască lumea, nu a dat o dovadă că e lovit săracul la mansardă. Mie îmi vine foarte greu să vorbesc aşa despre el în condiţiile în care am ţinut foarte mult la el, l-am considerat din familie, alături de copiii mei era şi el un fel de băiat mai mare. L-am învăţat multe, l-am învăţat politică şi detaliile alea de care vorbeşte el legat de mesele la care am participat bineînţeles că a participat la foarte multe mese şi întâlniri în calitatea lui de fin al meu, nu în calitatea lui de om politic, ci de fin al meu care mă suna şi mă ruga să vină şi el. Mă suna şi mă ruga: naşule, te rog, pot să vin şi eu, să văd ce mai zice un om de afaceri, să mai văd cu e mediul acela, cum e cu mediul politic, ce mai spun jurnaliştii, să văd cum e treaba la Bucureşti. Repet, el era un primăraş de Slatina care a fost paraşutat în Capitală, pe merite, evident. Treaba cealaltă cu cimitirul, şpaga, tablourile, dacă le-aş fi bănuit ar mai fi fost o şansă pentru Darius. Aş fi apelat la el sau la fel de fel de cunoştinţe care l-ar fi ajutat, într-o ordine legală, să îi permită să evolueze în continuare şi nu într-un spirit infracţional, care lui i-a fost inoculat", a detaliat Cozmin Guşă.

Acesta a mai spus că acea condamnare pe atâţi de mulţi ani se bazează pe nişte probe, pe nişte date, nu este o condamnare cu suspendare în care ar fi putut greşi judecătorii.

"Cu Darius săracul... ALO, să vină salvarea! Pe de altă parte, aş putea să înţeleg de ce face aceste prostii şi minte public atât de evident. În competiţia internă din PSD privind cine o va înlocui pe Viorica Vasilica, şmecherul de Dragnea a aşezat mai mulţi cai la start: unul Mihai Fifor, alta este Carmen Dan, cu minciunile ei, şi unul este Darius pe care l-a păcălit Dragnea că ar putea să o înlocuiască pe Viorica Vasilica. Nu ştiu în ce film de groază ar putea un preşedinte cum este Klaus Iohannis să accepte o nominalizare cum este Darius Vâlcov. Şi aici nu vorbim despre lucrurile pe care le ştie sau cât ştie, ci vorbim despre o condamnare şi despre necesitatea relaţionării dintre mediul administrativ din România, la preşedinţia rotativă pe care o preluăm în ianuarie, cu mediul administrativ - guvernamental din toată Europa", a mai spus consultantul politic.

Cozmin Guşă a mai spus că asta cu KGB-ul era o obsesia a lui Coldea, care având o relaţie cu americani, în calitatea de servant, nu de "mare şmecher", îşi dorea în paralel şi o relaţie la Moscova.

"Mereu se împiedica de mine şi a inventat această gogomănie legată de relaţiile cu KGB-ul. Da, eu am relaţii, cunosc oameni din mediul politic, din mediul de afaceri pentru că am avut mereu dorinţa să relaţionez pe partea economică pentru a face economii de gaze pe baza de importuri. Şi astăzi dorim acest lucru, dar nu putea să îl facem pentru că i-am păcălit de foarte multe ori. Dar filiaţia asta a lui Coldea cu asemenea idei se potriveşte în acest moment cu obsesia lui Dragnea, pe care Coldea îl consiliează, impotriva Realităţii TV sau împotriva mea, pentru că ei nu mai încap de noi întrucât noi mediatizăm corect ceva ce se întâmplă. Repet şi am mai spus despre Dragnea că inclusiv el trebuie să fie verificat dacă mai e cu toţi boii acasă pentru că pare că nu mai este. Apropo de cartea pe care eu am scris-o eu acum 9 ani "Un ospiciu numit România", băieţii aştia chiar pe bune pot să facă parte din acest ospiciu. Să minţi cu atâta naturaleţe şi convingere, să vrei să maculezi activitatea unor jurnalişti, să fii obsedat şi să te gândeşti doar la ce comentarii mai face Guşă şi dacă ne spune cum am făcut noi toate fărădelegerii pentru a-i distruge pe cei din diaspora. Asta deja este o boală", a mai afirmat acesta.

Conform lui, celelalte instituţii ale statului care nu se află în subordonare politică PSDragnea trebuie să ia atitudine. "Nu trebuie să facă acest lucru pentru Realitatea TV sau pentru Guşă că noi ne descurcăm singuri, ci pentru românii care ştiu că s-a întâmplat o mare nenorocire împotriva celor care au protestat şi care au nevoie să afle cine sunt vinovaţii care au oferit pretextul Jandarmeriei să bată, să sperie o ţară întreagă sub potopul acelor violenţe de neimaginat împotriva unor oameni care manistau paşnic", a explicat consultantul politic.

Cozmin Guşă a mai precizat că în ultimul timp a auzit tot felul de discuţii că românii nu mai au încredere în instituţiile statului. "Normal că nu mai au. Instituţiile statului sunt datoare să vină să facă lumină. De la instituţiile care nu sunt politizate mă aştept să vină şi să le explice celor care înţeleg care a fost situaţie. Această frică a lor că se va ajunge la o devoalare a actelor de vandalism îi mână la asemenea declaraţii. Altfel cum să ajungă bietul Darius la diareea asta verbală continuă de parcă cineva îi apasă pe buton să spună minciuni după minciuni, încurcă date... Ce ştia el despre vizita lui Geoană la Moscova din 2009 când nici eu nu am ştiut? Da, eu am fost la Moscova, dar după ce am fost şi la Washington să discutăm despre campania electorală în condiţiile în care voiam să ne asigurăm că nu se amestecă nimeni să îl facă pe Băsescu pentru a doua oară preşedinte. Iar săracul Darius amestecă vizita lui Geoană cu vizita mea de care ştia, dar ştia toată opinia publică pentru că am vorbit de ea la TV. Şi îl ia şi pe un bătrânel, Mircea Popa, care acum 80 de ani care a fost consilierul meu o perioadă şi care recunoaşte pe faţă că are o simpatie pentru Rusia, însă nici nu poate să argumenteze de unde vină această simpatie. Îl cunosc de mulţi ani şi nu a fost în stare să îmi dea o explicaţie clară pentru simpatia pentru ruşi. În afară de asta alte greşeli nu au făcut, dar eu nu îmi reneg prietenii în niciun fel, fie că sunt ca Mircea Popa care a primit această etichetă nedreaptă că ar fi agent KGB, fie că simpatizează cu chinezi, americani sau arabi. Sunt prieteni şi nu îi reneg", a spus acesta.

"Darius, practic, cu aceste lucruri pe care le-a spus a ieşit dintr-un cerc al bunului simţ al întâlnirilor publice în care nu poţi să relatezi", a completat Cozmin Guşă, adăugând că înainte să afle de treaba cu tablourile îl vedea ca un posibil prim-ministru. "Nu i-am spus o data, ci de mai multe ori: du-te şi în est şi în vest, relaţionează pe extern, înţelegi cum merge lumea pentru a te califica drept un posibil premier. Îmi este milă de el în continuare, doamne, cât m-am abţinut să vorbesc, însă sunt obligat să vorbesc despre el", a declarat Guşă, adăugând că în ceea ce priveşte procesul lui nu are nicio altă şansă decât să ajungă după gratii.

Cozmin Guşă a mai spus că subiectul este total neserios pentru că porneşte de la ideea că ar avea un grad atât de mare în serviciile secrete ruseşti încât să racoleze alte persoane. "Orice lucrător din orice serviciu secret din lume dacă citeşte asta râde în hohote pentru că aşa ceva nu este posibil. Dar, pe principiul avem presă pe care o plătim putem să spunem orice prostii dorim, Dragnea, Darius şi alţii ca ei profită de asta, iar principala vinovată este presă pentru că nu refectă realitatea, în afară de noi şi câteva site-uri. S-a terminat cu presa corectă, iar cetăţenii României nu meritau asta. Dacă meritau politicienii pe care i-au votat, ar fi trebuit să rămână cu o presă care să îi informeze corect", a încheiat Cozmin Guşă.